हरभरा पीक व्यवस्थापनाचे परिंचे येथे शेतकऱ्यांना धडे
परिंचे, ता.२० : परिंचे (ता.पुरंदर) येथील राऊतवाडी येथे पिकांवरील कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) अंतर्गत रब्बी हंगामातील हरभरा पिकाची शेतकरी शेतीशाळा घेण्यात आली. यावर हरभरा पीक व्यवस्थापनाचे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन देण्यात आले.
सहाय्यक कृषी अधिकारी संदेश समगीर यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून हरभरा पीक परिस्थिती, कीड-रोग ओळख व त्यांचे एकात्मिक व्यवस्थापन, फवारणी करताना घ्यावयाची काळजी, कामगंध सापळे व त्यांचे कीड नियंत्रणात असणारे महत्त्व आदी विषयांवर मार्गदर्शन केले.
कृषी विभागाने नुकतेच महाविस्तार एआय ॲप विकसित केले आहे. शेतकऱ्यास डिजिटल सेवेच्या माध्यमातून शास्त्रशुद्ध आणि रिअल-टाइम कृषिविषयक सल्ला देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करणे हा महाविस्तार एआय ॲप विकसित करण्यामागचा उद्देश असून या प्लॅटफॉर्मवर हवामान, माती, कृषी सल्ला, खाद-बियाणे, कीड-रोग नियोजन, बाजारभाव, बाजारपेठ व त्याचबरोबर विविध शासकीय योजनांची माहिती एकत्रितपणे उपलब्ध आहे. महाविस्तार हे शाश्वत शेती, डिजिटल सक्षमीकरण आणि समृद्ध गावे या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे सांगून सगळ्या शेतकऱ्यांनी महाविस्तार एआय ॲप वापरावे, असे आवाहन केले. यावेळी परिंचे गावचे माजी सरपंच अर्चना राऊत, कृषिसखी रूपाली राऊत, वैभव धुमाळ, निखिल वीर, दत्तात्रेय भोंगळे, शेतकरी उपस्थित होते.
