मुळशीतील पाणंद रस्ते घेणार मोकळा श्वास
पौड, ता. १७ : मुळशी तालुक्यातील विविध गावातील पाणंद, शिवार, शेत व ग्रामीण रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढले जाणार असून, त्यांना अधिकृत क्रमांकही दिला जाणार आहे. त्यामुळे अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेले पाणंद रस्ते आता मोकळा श्वास घेणार असून, त्यांना हक्काचे नावही मिळणार आहे. तालुक्यातील २८ गावात पाणंद रस्ता सप्ताह साजरा करण्यात येणार असल्याचे तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान अंतर्गत १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान सेवा पंधरवडा साजरा होणार आहे . यातीलच टप्पा क्रमांक एकमध्ये नकाशावर असलेल्या पाणंद, शिवार, शेत व ग्रामीण रस्त्यांना अधिकृत क्रमांक देण्यात येणार आहेत. गावातील रस्त्यांच्या यादीचे वाचन ग्रामसभेत केले जाणार आहे. ज्या ज्या ठिकाणी या रस्त्यांवर अतिक्रमण केले गेले असेल, तेथील अतिक्रमण काढले जाणार आहे. अतिक्रमण मुक्त रस्ते करून दुतर्फा वृक्ष लागवड केली जाणार आहे. या रस्त्यांची नोंद देखील गाव नमुना एक फ मध्ये घेतली जाणार आहे.
या उपक्रमासाठी तालुक्यात सध्या चांदे, भोईरवाडी, नांदे, सावरगाव, असदे, भेगडेवाडी, रिहे, भुकूम, पिरंगुट, कासारअंबोली, बोतरवाडी, जांबे, नेरे-दत्तवाडी, डोंगरगाव, वाळेण, कोळवण, माळेगाव, मुठा, पिंपरी, वांद्रे, साईव खुर्द, भोईणी, अकोले, खेचरे, माले, निवे, शेडाणी, कुंभेरी या गावांची पाणंद रस्ते, शिवार फेरीबाबत निवड केली आहे.
या उपक्रमांतर्गत गावातील नकाशे भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. रस्त्यांचे अ ब क ड इ वर्गीकरण केले असून, याची नोंद गाव नकाशावर घेण्यात आली आहे. सध्या निवड झालेल्या गावातील ग्रामस्थांनी टप्पा क्रमांक एकमध्ये सहभाग घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार चोबे यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.