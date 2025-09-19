सात वर्षानंतर रस्त्याचा प्रश्न मार्गी

पौड, ता. १९ : चांदणी चौकातून कोकणात जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर दारवली (ता. मुळशी) येथील अर्धवट कामाच्या पूर्णत्वाला अखेर मुहूर्त लागला. न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या या रस्त्याच्या दुहेरी मार्गाच्या सिमेंट कॉंक्रिटीकरणाचे काम सध्या सुरू झाले आहे. त्यामुळे तब्बल सात वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर रस्त्याच्या पूर्णत्वाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
चांदणी चौकातून मुळशी तालुक्यामार्गे कोकणात जाणारा हा रस्ता सन २०१८ साली राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित झाला. त्यानंतर या रस्त्याच्या सिमेंट कॉंक्रिटीकरणाला आणि मजबूतीकरणाला सुरुवात झाली. मात्र, ठिकठिकाणी अनेक अडथळ्यांच्या शर्यती पार कराव्या लागल्या. सुतारवाडी घाटातून पौडकडे येताना दारवली गावच्या हद्दीत या महामार्गाचे एकेरी मार्गाचे काम पूर्ण झाले होते. मात्र, दुसऱ्या बाजूचे काम होत नव्हते. याबाबत काही खासगी जमीन मालकांचा महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाशी अंतर्गत वाद होता. त्यामुळे ही बाब न्यायालयीन प्रक्रियेत होती.
या रस्त्याच्या अर्धवट कामामुळे प्रवासी, तसेच मुळशीकर मंडळी एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या नावाने बोटे मोडत होती. एकेरी कामामुळे याठिकाणी रस्त्याचा अंदाज न आल्याने एका दुचाकीस्वार तरुणाला आपला जीव गमवावा लागला होता. तसेच, दुसऱ्या बाजूला दुचाकी, चारचाकीच्या काही किरकोळ अपघाताच्याही काही घटना घडल्या होत्या. येथील ओढ्यावर मोरी बांधण्याचे कामही अर्धवट अवस्थेत आहे. त्यामुळे येथील रस्ता पूर्ण व्हावा अशी विविध पक्षांचे स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सामाजिक संघटनांची सरकारकडे मागणी होती. तब्बल सात वर्षांनंतर हा रस्ता पूर्णत्वास येण्यास यश मिळाले.
चांगल्या दर्जाचे होण्याची अपेक्षा
सध्या दुहेरी बाजूकडील सिमेंट कॉंक्रिटीकरणाचे काम चालू आहे. लवळेफाटा येथील उतारावर या महामार्गाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने येथे रस्ता उखडला आहे. त्याचप्रमाणे दारवली हद्दीतच काही ठिकाणी हा रस्ता मधोमध चिरला गेला आहे. एका बाजूने त्याला भेगा पडल्या आहेत. त्यामुळे सध्या चाललेले काम चांगल्या दर्जाचे व्हावे, अशी स्थानिकांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
04334
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.