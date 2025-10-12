अनेकांना सत्तेत आणले : रामदास आठवले
पौड, ता. १२ : मी ज्यांच्या सोबत जातो, त्यांची सत्ता येते आणि ज्यांच्यासोबत जात नाही, त्यांना सत्तेच्या बाहेर राहावे लागते. मी अनेकांना सत्तेत आणले, पण मला सत्तेची हौस नाही, अशा मिश्कील विनोदी शैलीत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी विरोधकांना टोला लगावला.
पौड (ता. मुळशी) येथे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) जनसेवा कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी आठवले बोलत होते. यावेळी आमदार शंकर मांडेकर, चंद्रकांत महाराज वांजळे, रिपाईचे सचिव सूर्यकांत वाघमारे, परशुराम वाडेकर, शैलेश चव्हाण, उमेश कांबळे, श्रीकांत कदम, तहसीलदार विजयकुमार चोबे, अशोक कांबळे, राजेंद्र बांदल, अविनाश बलकवडे, सचिन खैरे , अमित कंधारे, लहू चव्हाण, माऊली कांबळे, चंदा केदारी उपस्थित होते. विशाल शेळके यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
आमदार मांडेकर म्हणाले, की उरवडे येथील पोतनीस वाड्यात, जिथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काही महिने वास्तव्यास होते, तिथे स्मारक उभारणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यावेळी अंध बांधवांना पांढऱ्या काठ्यांचे वितरण केले. विद्यार्थ्यांना संविधान प्रत असलेली रायटिंग पॅड वाटप केले.चंद्रकांत महाराज वांजळे यांचे कीर्तन झाले. सूत्रसंचालन राजेश मारणे यांनी केले. यावेळी विशाल शेळके यांनी मुळशी तालुका पत्रकार संघाला एक लाखाची देणगी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.