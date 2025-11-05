‘मुळशी’त प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच प्रमुख पदांची मदार
पौड, ता. ५ : मुळशी तालुक्यात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये अधिकारी आणि शिक्षकांच्या तब्बल ९४ जागा रिक्त आहेत. तालुक्याच्या ज्ञानरथाचे सारथ्य करणारा गटशिक्षणाधिकारी पदाचा कारभारही शालेय पोषण आहार विभागाच्या महिला अधीक्षकांकडे सोपविला आहे. शिक्षण विभागाला एकही विस्तार अधिकारी कार्यरत नाही. विशेष म्हणजे एका मुख्याध्यापकाला विस्तार अधिकाऱ्याचा पदभार दिला असून उर्वरित तीन ठिकाणी ती जबाबदारी केंद्रप्रमुखांना दिली आहे. त्यामुळे देशाचे भविष्य घडविण्यासाठी धडपडणाऱ्या शिक्षण विभागात प्रमुख पदांची मदार प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच असल्याचे विदारक चित्र आहे.
तालुक्यात २०५ प्राथमिक शाळा आहेत. काही ठिकाणी पहिली ते चौथी तर काही ठिकाणी सातवीपर्यंत वर्ग आहेत. स्मिता कात्रेला यांच्याकडे गटशिक्षणाधिकारी पदाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्या शालेय पोषण आहार विभागाच्या अधिक्षक आहेत. सुजाता देशमाने यांची मार्च महिन्यात बदली झाली. त्यानंतर या पदावर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिकच्या उपशिक्षणाधिकारी आसमा मोमीन, सहायक गटविकास अधिकारी दत्तात्रेय भालेराव यांनी प्रभारी म्हणून काम पाहिले. तर सप्टेंबर महिन्यांपासून कात्रेला यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
तालुक्यात शिक्षण विभागासाठी विस्तार अधिकाऱ्यांच्या चार जागा मंजूर आहेत. परंतु एकही विस्तार अधिकारी कार्यरत नाही. विशेष म्हणजे भूगावसारख्या मोठ्या शाळेतील मुख्याध्यापकाला विस्तार अधिकाऱ्याची जबाबदारी प्रशासनाने सोपविली आहे. त्यामुळे हे मुख्याध्यापक शालेय कामकाज सांभाळून विस्तार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी कशी पार पाडत असतील, असाही अनेक शिक्षकांना प्रश्न पडला आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्याकडे केंद्रप्रमुखाचीही जबाबदारी दिली होती. उर्वरित तीन जागांवर केंद्रप्रमुखांना अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे.
तालुक्यात केंद्रप्रमुखांच्या वीस जागा मंजूर आहेत. त्यापैकी ११ जागांवर केंद्रप्रमुख कार्यरत असून ९ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे अकरा केंद्रप्रमुखांवरच इतर केंद्रांची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविली गेली आहे. मुख्याध्यापकांचीही २२ पदे मंजूर असून ९ पदे अद्याप रिक्त आहेत. पदवीधर शिक्षकांच्या ११० जागा मंजूर असून १० पदे अद्याप रिक्त आहेत. तर उपशिक्षकांची ६०० पदे मंजूर सध्या ५३८ शिक्षक कार्यरत असून ६२ जागा रिक्त आहेत. अध्यापनाचे काम सोडून कागदी घोडे नाचविण्याचे आणि ऑनलाइन माहिती भरण्यामध्येच शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख यांचा वेळ जात आहे. त्यामुळे गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी यांच्या पूर्णवेळ जागा भरणे आवश्यक असून शिक्षकांच्या रिक्त जागाही भरण्याची गरज आहे.
