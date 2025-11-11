राष्ट्रवादीत अॅड. ज्ञानेश नवले यांचा प्रवेश
पौड, ता. ११ : काँग्रेसचे माजी खासदार श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष विदुरा नवले यांचे पुत्र अॅड. ज्ञानेश नवले यांनी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. राज्यात कितीतरी राजकीय स्थित्यंतरे झाली परंतु विदुरा नवले काँग्रेसशीच एकनिष्ठ राहिले. परंतु अॅड. नवले यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्याने पिता काँग्रेसमध्ये तर पुत्र राष्ट्रवादीत अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
नवले यांनी शरद पवार यांच्या मदतीने कासारसाईत श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याची उभारणी केली. मुळशी, मावळ, खेड, शिरूर, हवेली या तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून नवले यांनी शेतकऱ्यांना ऊस लागवडीसाठी प्रवृत्त केले. त्यामुळे भाताच्या आगारातून उसाचे उत्पादन होऊ लागले. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीत सध्या इनकमिंग सुरू आहे. तथापि अॅड. ज्ञानेश नवले यांनी अचानक राष्ट्रवादीत प्रवेश करून तालुक्याला आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यामुळे आगामी काळात तालुक्याच्या सहकाराच्या राजकारणात तसेच संत तुकारामच्या नेतृत्वाच्या कारभारात निश्चित फेरबदल होतील अशी चर्चा चालू आहे. त्यांच्या प्रवेशाच्यावेळी आमदार शंकर मांडेकर यांच्यासह राष्ट्रवादीचे तालुक्यातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
67039
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.