पौडला स्वखर्चाने बसविले पथदिवे
पौड, ता. ११ : पौड (ता. मुळशी) येथे स्वखर्चाने शनिवारी (ता. ८) सौरऊर्जा पथदिवे बसविण्यात आले आहेत. यामध्ये गावातील सिद्धार्थनगर येथे सात, माळीमळा येथे सहा, ओंबळेवाडा येथे दोन, पौड बसस्थानक येथे एक आणि दिंगबरआळी येथे चार असे एकूण २० पथदिवे बसविले आहेत.
यासाठी माजी सरपंच जगदीश लांडगे यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी सामाजिक बांधिलकीतून स्वखर्चाने तीन वर्षापूर्वीही दोन हायमास्ट दिवे बसविले होते. यावेळीही त्यांनी दिवे बसविले आहेत. त्यांच्या या उपक्रमाचे परिसरातून कौतुक केले जात आहे. शिवसेना उबाठा गटाचे जिल्हाप्रमुख प्रकाश भेगडे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून त्यांनी पथदिव्यांचे लोकार्पण केले.
यावेळी युवासेना विभागीय सचिव अविनाश बलकवडे, शिवआरोग्यसेना जिल्हाप्रमुख आबासाहेब शेळके, तालुका प्रमुख सचिन खैरे, सहसंपर्क संघटिका स्वाती ढमाले, शिवसहकार सेना तालुका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर डफळ, युवासेना संघटक संकेत दळवी, संभवेचे उपसरपंच प्रशांत जोरी, युवा नेते नवनाथ लांडगे, हॉटेल उद्योजक विशाल उबाळे आदी उपस्थित होते.
