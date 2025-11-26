मुळशीतील २५३ आदिवासींचे आधार कार्ड अद्ययावत
पौड, ता. २६ - प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाभियान अंतर्गत मुळशी तालुक्यातील आदिवासी समाजासाठी आयोजित मोफत नवीन आधार कार्ड नोंदणी, आधार दुरुस्ती शिबिरात २५३ जणांना अद्ययावत आधार कार्ड मिळाले.
आधार कार्ड अद्ययावत करण्यासाठी तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी पौड, मुठा आणि भांबर्डे या तीन ठिकाणी शिबिर राबविले. यासाठी आवश्यक असलेले महसुली दाखले, रहिवासी, जन्मपुरावा दाखला देण्यासाठी महसूल यंत्रणाही सज्ज ठेवली. यासाठी रोहन फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांचे त्यांनी सहकार्य घेतले. माजी जिल्हा परिषद सदस्य सागर काटकर यांनी यासाठी पुढाकार घेऊन आदिवासी बांधवांना शिबिर केंद्रावर घेऊन जाण्याचे नियोजन केले. त्यानुसार आदिवासी बांधव आपल्या कुटुंबीयांसह केंद्रावर हजर होते. त्यामध्ये काही बांधवांकडे आधार कार्ड नव्हती. काहींच्या आधार कार्डमध्ये नाव, जन्मतारीख यांच्यात चुका झालेल्या होत्या. या शिबिरात महसूल पुरावे पाहून आधार कार्ड अद्ययावत करण्यात आले. काहींचे नव्याने आधार कार्ड काढण्यात आले. प्रत्येक केंद्रात तीन दिवस याप्रमाणे सहा दिवस हे शिबिर सुरू होते. तहसीलदार चोबे यांनी शिबिर केंद्रावर भेट देवून कामकाजाची पाहणी केली. यावेळी सहायक महसूल अधिकारी मंगेश शिंगटे, गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. वामन गेंगजे, मंडल अधिकारी प्रीती भोकरे, सारिका विटे, सुनील भुसेवाड, आंदगाव विद्यालयाचे मुख्याध्यापक सतीश सावंत, मुठा विद्यालयाचे मुख्याध्यापक श्रीकांत मोहोळ, आंबडवेट शाळेचे मुख्याध्यापक सुदाम पवार, तलाठी किरण जगताप, अनिता भोरपे, संदीप मुरे, ग्रामसेवक के. टी. डुके, कोतवाल वसंत काटकर आदी ठिकठिकाणच्या केंद्रावर उपस्थित होते.
केंद्रनिहाय आधार अद्ययावत
मुठा : ९२
पौड : ११३
भांबर्डे : ४८
एकूण : २५३
4445
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.