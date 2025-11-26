भूगावात ‘येळकोट येळकोट’चा गजर
पौड, ता. २६ : चंपाषष्ठी उत्सावानिमित्त भूगाव (ता.मुळशी) येथील खंडोबा मंदिरात सुमारे पाच हजार भाविकांनी दर्शन घेतले. दिवसभर येळकोट येळकोट जय मल्हारचा गजर चालला होता. यावेळी विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते.
येथील जय मल्हार खंडोबा मंदिर पांडवकालीन आहे. येथील मंदिर परिसराची जागा (कै.) हिरामण श्रीपती चोंधे यांच्या परिवाराने भाविकांच्या सोयीसुविधेसाठी दिली आहे. तर त्यांचे नातू ओंकार दत्तात्रेय चोंधे हे देवाची पूजा तसेच धार्मिक विधी करीत असतात. जागृत देवस्थान असल्याने याठिकाणी सोमवती अमावस्या, देवाचा लग्न सोहळा, चंपाषष्ठी देवाचा अवतार धारण सोहळा, चैत्र पौर्णिमा यात्रा या विविध धार्मिक कार्यक्रमासाठी पुणे शहर आणि मुळशी तालुक्यातील भाविकांची मोठी गर्दी असते.
चंपाषष्ठीनिमित्त सकाळी मंदिरात अभिषेक, हवन झाले. दुपारी हरिपाठ गायन झाले. पद्मावती भजनी मंडळाचे भजन झाले. कीर्तनकार संतोष महाराज सुर्वे यांचे कीर्तन झाले. जागरण, गोंधळ करण्यात आला. दिवसभर सुमारे पाच हजार भाविकांनी मंदिरात येऊन खंडोबाचे दर्शन घेतले. चोंधे परिवाराकडून भाविकांना अन्नदान करण्यात आले.
