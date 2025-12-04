शिक्षा योजनेतील कर्मचाऱ्यांचा उपोषणाचा इशारा
पौड, ता. ४ : महाराष्ट्रातील समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच सोमवार (ता. ८) पासून बेमुदत आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
शासनसेवेत समायोजन करून आम्हाला कायम करा, अन्यथा ‘स्वेच्छा मरणाची’ परवानगी द्या. अशी मागणी समग्र शिक्षा संघर्ष समितीने सरकारसह, विविध आमदारांना निवेदने देवून केल्याची माहिती समितीच्या राज्याच्या अध्यक्षा योगिता बलाक्षे यांनी दिली.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई कार्यालयाच्या अधिनस्त राज्यात प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी सुमारे २५ वर्षांपासून सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा) अंतर्गत विविध पदांवर कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. उच्च शैक्षणिक पात्रता असलेल्या या कर्मचाऱ्यांची लेखी परीक्षा, मुलाखत घेऊन पात्र उमेदवारांची करार तत्त्वावर नियुक्ती केली. हे कर्मचारी अनेक वर्षे तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत आहेत. वाढती महागाई व तुटपुंजे मानधन यामुळे समग्र शिक्षांमधील करार कर्मचारी हवालदिल झालेले आहेत. काही कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीचा कालावधी तीन ते सहा महिने इतका अल्प राहिला आहे. चार वर्षांत पन्नास कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त झाल्या आहेत, ज्यामुळे कुटुंबाचे आरोग्य आणि शैक्षणिक व आर्थिक समस्या वाढल्या आहेत. ८ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये काही कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आले. पण उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर मात्र अन्याय झाला आहे.
पंजाब, मणिपूर, सिक्कीम यांसारख्या राज्यांनी समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले आहे. तर आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये वेतन आयोगाप्रमाणे पगार आणि कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा दिल्या जातात. महाराष्ट्रात मात्र या सुविधा मिळत नाहीत. आठ वर्षांपासून मानधनात वाढ झालेली नाही. मानधनाव्यतिरिक्त इतर शासकीय सुविधांचा कोणताही लाभ मिळत नाही. तसेच, २५७ कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाला, पण त्यांच्या कुटुंबांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळाली नाही. सरकारने कायम सेवेत सामावून घेण्याबाबत यापूर्वी वेळोवेळी विनंती अर्ज, निवेदने, मोर्चा, आंदोलने केली, पण त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून उपोषण करणार आहेत.
