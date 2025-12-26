दिलीप सणस यांचे निधन
पुणे

दिलीप सणस यांचे निधन

Published on

पौड, ता. २६ : सुर्वेवाडी दारवली (ता. मुळशी) येथील दिलीप नथू सणस (वय ६०) यांचे निधन झाले. त्यांच्यामागे पत्नी, दोन मुलगे, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे. सणस यांनी ४० वर्षे मंडपाचा व्यवसाय केला. शेतातही त्यांनी नवनवे प्रयोग केले. मंडप व्यावसायिक आकाश सणस हे त्यांचे पुत्र होत.

4530

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com