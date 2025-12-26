मुळशीसाठी वाढीव दोन टीएमसी पाण्याची द्या
पौड, ता. २६ : मुळशी तालुक्यातील नागरिकांना पिण्यासाठी व शेती सिंचनासाठी टाटा धरणातून दोन टीएमसी वाढीव पाणी मिळावे, अशी मागणी आमदार शंकर मांडेकर यांनी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे केली. मांडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनुमत गुणोले यांना याबाबत निवेदन दिले.
सिंचन भवन पुणे येथे आमदार मांडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली माजी सभापती रवींद्र कंधारे, राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष अंकुश मोरे, युवा नेते मिलिंद वाळंज, प्रकाश वाघ, बबनराव धिंडे, माऊली साठे यांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यालयात जाऊन गुणोले यांची भेट घेतली.
तालुक्यामध्ये टाटा कंपनीचे मुळशी धरण आहे. कंपनीच्या सहकार्याने तालुक्यातील शेतीसाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणातील पाण्याचा उपयोग होतो. सध्या मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना टप्पा १ मधील २२ गावे आणि टप्पा २ मधील २२ गावे या पाणी योजनेची निविदा निघून काम सुरू झाले आहे. या पाणीपुरवठा योजनेसाठी १.२ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. अशी मागणी वारंवार करूनही याबाबतची मंजुरी मिळत नसल्याचे मांडेकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. तसेच कोळवण खोऱ्यातील गावांना आणि त्यातील तीन हजार एकर जमिनीच्या सिंचनासाठी पाणी आरक्षित पाहिजे. तसेच तालुक्यातील इतर पाणीपुरवठा योजनांसाठी भविष्यात पाण्याची गरज आहे. म्हणून 2 टी.एम.सी वाढीव पाण्याची तरतूद करण्याबाबतची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
यास मंजुरी मिळावी
कोळवण - वाळेण पुलाला निधी उपलब्ध व्हावा, कोळवण उपसा सिंचन योजना, वांगणी, वाजेघर (ता.राजगड) उपसा सिंचन योजना, शिवगंगा (ता. भोर) उपसा जलसिंचन योजना, धोम बलकवडी उपसा जलसिंचन योजना आणि महुडे बुद्रुक, महुडे खुर्द, करंजगाव भानुसदरा परिसरातील गावांसाठी उपसा जलसिंचन योजनांना मंजुरी मिळावी अशी मागणी यावेळी केली.
