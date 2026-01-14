मुळशीत आदर्श आचारसंहितेबाबत माहिती
पौड, ता. १४ : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुळशीचे निवडणूक निर्णय अधिकारी विठ्ठल उदमल यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत आदर्श आचारसंहितेबाबत माहिती दिली. सर्वांनी आचारसंहितेचे पालन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
पौड येथील पंचायत समितीच्या सेनापती बापट सभागृहात झालेल्या या बैठकीला तहसीलदार विजयकुमार चोबे, पोलीस उपाधीक्षक सुनील पुजारी, पोलीस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी, निवासी नायब तहसीलदार मदन जोगदंड, गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत त्याचप्रमाणे विविध पक्षांचे अध्यक्ष, इच्छुक उमेदवार, कार्यकर्ते, महसूल विभागाचे शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
उदमल यांनी यावेळी उमेदवारी अर्ज करण्यापासून आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याबाबतच्या सर्व सूचना उपस्थितांना दिल्या.
तहसीलदार चोबे म्हणाले, ‘‘निवडणुकीमुळे रस्त्याच्याकडेला सार्वजनिक ठिकाणी लावलेले पक्षीय बॅनर पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी वेळीच काढून घ्यावे. सर्वांना प्रशासनाच्यावतीने योग्य सहकार्य केले जाईल, पक्षांनीही प्रशासनाला सहकार्य करावे.’’
पुजारी म्हणाले, ‘‘महसूल आणि पोलीस विभागाच्यावतीने उमेदवारांना आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या देण्याबाबत एक खिडकी योजना सुरू करण्याचा विचार आहे. उमेदवारांनी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी वैयक्तिक हेवेदावे करू नये. निकोप वातावरणात निवडणुका पार पाडाव्यात. आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्यांवर पोलीस कारवाई करणार.’’
गिरीगोसावी म्हणाले, ‘‘मतदारांना प्रलोभने देणे टाळावे. सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह, बदनामीकारक, मेसेज अथवा व्हिडिओ व्हायरल करू नये. शस्त्र पोलीस चौकीत तातडीने जमा कराव्यात. प्रचारादरम्यान धार्मिक, जातीय तेढ निर्माण होईल अशी भाषणे करू नये. वेळेची आणि आवाजाची मर्यादा राखली गेली पाहिजे.’’
यावेळी उपस्थित त्यांनी विचारलेल्या शंकांचे अधिकाऱ्यांनी निरसन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.