मुळशीकर अनुभवणार ग्रॅंड टूर’चा थरार
पौड, ता. १९ ः आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिष्ठित अशा पुणे ग्रॅंड टूरचा थरार मंगळवारी (ता. २०) याची देही याची डोळा टिपण्याची संधी मुळशीकरांना मिळणार आहे. त्यामुळे लोकांची उत्सुकताही शिगेला पोचली आहे.
ठिकठिकाणी मुळशीकरांचा उत्साह, शिस्त आणि भारतीय संस्कृतीचेही दर्शन जगाला पाहायला मिळणार आहे. या स्पर्धेसाठी माण ते भरेफाटा, भरेफाटा ते पौड आणि पौड ते काशिगपर्यंतची वाहतूक सकाळी साडेदहा ते तीन वाजेपर्यंत बंद ठेवली आहे. माण (ता. मुळशी) येथील टीसीएसच्या प्रवेशद्वारावरून दुपारी दीड वाजता या स्पर्धेला प्रारंभ होणार आहे. १ वाजून ५१ मिनिटांनी ही स्पर्धा अंबडवेट, दारवलीमार्गे पौडला येणार असून, २ वाजून १५ मिनिटांनी ते मावळ तालुक्याचे प्रवेशद्वार असलेल्या जवणला पोचणार आहे. त्यामुळे या स्पर्धकांचा सायकल वेगाचा थरार पाऊण तास पाहण्याची संधी मुळशीकरांना मिळणार आहे.
या स्पर्धेमुळे भरे फाटा ते अंबडवेटमार्गे पौड रस्ता, तसेच पौड ते काशिगपर्यंतच्या रस्त्याचे जणूकाही भाग्यच उजळले आहे. या संपूर्ण रस्त्याचे पूर्णपणे डांबरीकरण, दोन्ही बाजूच्या साइडपट्ट्यांचे मजबुतीकरण केले आहे. दोन्ही बाजूने पांढरे पट्टे, आवश्यक ठिकाणी दिशादर्शक फलकही लावले आहेत. वळणावर आवश्यक ठिकाणी लोखंडी बारही टाकले आहेत. तसेच, भरे आणि पौड येथे मुळा नदीच्या पुलाला आणि चाले येथील वळकी नदीच्या पुलाला दोन्ही बाजूने लोखंडी जाळ्यांचे सरंक्षक कठडे उभारले आहेत. सोमवारी (ता. १९) साइडपट्ट्याही स्वच्छ करण्यात आल्या.
स्पर्धकांना कुठलाही अडथळा होऊ नये, यासाठी महसूल आणि पोलिस प्रशासनाने आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेतली आहे. माण, घोटावडे, भरे, अंबडवेट, दारवली, पौड तसेच कोळवण खोऱ्यातील प्रत्येक गावातील नागरिक रस्त्याच्याकडेला सुरक्षित अंतरावर उभे राहून स्पर्धकांचे स्वागत करून त्यांना प्रोत्साहन देणार आहे. पौडच्या श्री छत्रपती शिवाजी विद्यालयातील स्काऊट गाइड पथक स्पर्धकांना मानवंदना देणार असून, विद्यार्थीही मानवी साखळी तयार करणार आहेत. काही शाळांमध्ये विद्यार्थी पारंपरिक वेशभूषेत दिसणार असून, ढोल, झांज, लेझीम पथकाचेही खेळ पाहायला मिळणार आहेत.
वाहतूक बंद
स्पर्धेसाठी सकाळी साडेदहा वाजता माण ते भरेफाटा, भरेफाटा ते पौड आणि पौड ते काशिगपर्यंतची वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने कळविले आहे. या मार्गाची वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात येणार आहे. तहसीलदार विजयकुमार चोबे, पोलिस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी, गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिकारी, कर्मचारी यांनी स्पर्धेचे नियोजन केले आहे.
