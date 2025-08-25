‘श्रीनाथ’ला सर्वोत्कृष्ट ऊस विकास पुरस्कार
राहू, ता.२५ : वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोशिएशन, पुणे (विस्मा) तांत्रिक परिषदेच्या वतीने पाटेठाण (ता.दौंड) येथील श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याला सर्वोत्कृष्ट ऊस विकास पुरस्काराने राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील हस्ते नुकताच प्रदान करण्यात आला.
पुणे येथे झालेल्या कार्यक्रमात पुरस्कार प्रदान करताना पाटील म्हणाले की, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोशिएशन (विस्मा) राज्यातील १३३ खासगी साखर कारखान्यांची शिखर संघटना आहे. या संस्थेतर्फे महाराष्ट्रातील खासगी साखर उद्योगातील विशेष व उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल निवडक कारखान्यांना सन्मानित केले आहे. साखर उद्योगामध्ये जास्तीत जास्त आधुनिकतेचा वापर करून साखर उद्योग वाढण्यासाठी विविध संस्था कार्यरत आहेत.
या प्रसंगी श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत, कार्याध्यक्ष विकास रासकर, विस्माचे अध्यक्ष, बी. बी. ठोंबरे, कार्यकारी संचालक, अजित चौगुले, कार्यकारी संचालक माधव राऊत, महेश करपे, हेमंत करंजे, अनिल बधे, ज्ञानदेव कदम, भगवान मेमाणे, मुकुंद दरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. एम. रासकर, आर.एस. शेवाळे, एस. बी. टिळेकर, ए. बी. शेंडगे, डी. एस. रोडे, बी.एन.होलगुंडे, व्ही.पी.होले आदी उपस्थित होते.
कारखान्याचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत म्हणाले, साखर कारखाना चालवत असताना नेहमी काळाची पावले ओळखून निर्णय घेणे आवश्यक असते. शेतकऱ्य प्रत्यक्ष बांधावर जावून मार्गदर्शन केले जाते. प्रतिएकर ऊस उत्पादन खर्च कमी करून ऊस ऊत्पादकता वाढविण्यासाठी ‘थोडेसे बदला एकरी १०० टन उत्पादन मिळवा’ ही योजना राबविली जाते. एकरी १०० टन पेक्षा जास्त ऊस उत्पादन घेणारे गळीत हंगाम २०२३-२४ मध्ये २३ शेतकरी तर २०२४-२५ मध्ये ५७ शेतकरी होते.
दरम्यान, मिळालेल्या पुरस्काराबद्दल साखर कारखानदारीतून श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याचे कौतुक होत आहे.
