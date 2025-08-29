राहू परिसरातील शेतकऱ्यांना दिलासा
राहू, ता. २९ : परिसरात गुरुवारी (ता. २८) रात्री साडेसात ते साडेआठच्या सुमारास मुसळधार पाऊस झाला. शुक्रवारी (ता. २९) सकाळपासून सायंकाळपर्यंत अधूनमधून पावसाच्या हलक्या सरी कोसळत होत्या. झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून वातावरणातही गारवा निर्माण झाला आहे. राहू बेटपरिसर, खामगाव, पिंपळगाव परिसरात दिवसभर तुरळक पावसाच्या हलक्या सरी कोसळत होत्या. त्यामुळे शेतकरी सुखावला आहे. ऊस, तरकारी पिके, पालेभाज्यांना नवसंजीवनी मिळाली आहे. मात्र, तोडणीला आलेल्या डाळिंब फळबागांसाठी हा पाऊस नुकसानीचा असल्याचे डाळिंब उत्पादक शेतकरी अंकुश भरणे, किरण दरवडे, श्रीकांत पारखी यांनी सांगितले. आडसाली ऊस लागवडीला, बाजरीच्या पिकाला हा पाऊस अत्यंत पोषक असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. बाजरीचे पीक फुलोऱ्यात आहे. या पावसामुळे सर्वच पिकांची पाने सध्या टवटवीत झालेली आहे. पावसामुळे सध्या तरी शेतातील काही कामे ठप्प झाली आहेत. गुऱ्हाळ घरांसाठी लागणारी ऊस तोड ठप्प आहेत.
