वाळकीच्या सरपंचपदी रुक्मिणी टुले बिनविरोध
राहू, ता. १८ : वाळकी (ता. दौंड) येथील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी रुक्मिणी विठ्ठल टुले यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. सरपंच उषा भालेराव यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त जागी निवडणूक निर्णय अधिकारी रवींद्र सरोदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पडली. याप्रसंगी दौंड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती बाळासाहेब थोरात, उपसरपंच नानासाहेब चोरमले, संजय थोरात, ज्योती थोरात, सुरेश कदम, जनार्दन थोरात, भरत काळे, काकासाहेब तापकीर, दिलीप हाके, ग्रामसेवक एस. एस. सय्यद, पंढरीनाथ टुले, सखाराम टुले, संभाजी टुले, दौलत भालेराव, धनंजय टुले, नानासाहेब हांडगर, मोहन चोरमले, विकास टुले, जय टुले आदी उपस्थित होते. उषा भालेराव यांच्या हस्ते सरपंच टुले यांचा सत्कार करण्यात आला.
03289
