बैलपोळ्याच्या साहित्य खरेदीकडे पाठ
राहू, ता. १८ : भाद्रपदी बैलपोळ्यानिमित्त राहू, पारगाव, केडगाव, यवत आदी मोठ्या गावांनी बैलपोळा साहित्यांनी दुकाने जरी गजबजली आहेत. असे असले तरी बुधवारी राहू येथील आठवडे बाजारात खरेदीकडे शेतकऱ्यांनी काही प्रमाणात पाठ फिरविली आहे.
बैलपोळा भाद्रपद महिन्यात सर्वपित्री अमावस्येला रविवारी (ता .२१) आहे. बैलांना सजविण्यासाठी साहित्य विक्रीसाठी दुकाने सजली आहेत. दुकानांत बैलांच्या गळ्यातील माळा, घुंगरू पट्टे, शिंगाचे गोंडे, पायातील तोरणे, शेंदूर, बेगडे, काव, फुगे, बाशिंग, चाळ, घंट्या, गुलाल, भंडारा तसेच विविध प्रकारचे रंग विक्रीस ठेवण्यात आले आहे, असे विक्रेते गणेश सोनवणे यांनी सांगितले.
बैलपोळ्या साहित्याच्या किमतीत यंदा वाढ झालेली नाही. मात्र बाजारपेठेत ग्राहकांची संख्या खूपच कमी आहे . बोटावर मोजणी इतक्याच शेतकऱ्यांकडे जनावरे आहेत. आठवडे बाजार पेक्षा आमच्याकडे बैलपोळा साहित्य दर्जेदार व खात्रीशीर ठेवतो. पितळाच्या किमतीत वाढ झालेली आहे.
- प्रदीप जगताप : विक्रेते
हौसेपोटी बैलजोडीचा संभाळ
पारंपरिक शेती पेक्षा आधुनिक तंत्रज्ञाने मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते. बोटावर मोजण्या इतक्याच शेतकऱ्यांकडे हौसेपोटी बैलांची संख्या आहे. बैलांच्या जागा ट्रॅक्टरने घेतली आहे.आमचा शेतीकामात शारीरिक व्यायाम होतो. त्यामुळे हौसेपोटी अजूनही बैलजोडीचा सांभाळ करत आहे, असे बैल शौकीन शेतकरी लक्ष्मण डुबे, मंगेश जाधव, माऊली शिंदे आणि शिवा डुबे यांनी सांगितले.
03291
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.