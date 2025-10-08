पर्यावरण पूरक गुऱ्हाळामुळे उंचावला प्रगतीचा आलेख
राहू, ता. ८ : टेळेवाडी (ता. दौंड) येथील प्रगतशील शेतकरी शिवाजीराव दगडू टेंगले यांनी अत्याधुनिक प्रदूषण विरहित गुऱ्हाळघर उभारले आहे. त्यातून दररोज सरासरी ४० ते ५० टन उसाचे गाळप होत आहे. अर्धा, एक किलो ते दहा किलोपर्यंत गुऱ्हाळाचे आकर्षक पॅकिंग केले जाते. त्यास चांगली मागणी असते. यामुळे टेंगले कुटुंबाच्या आर्थिक प्रगतीचा आलेख उंचावला आहे.
सध्या उसाला सुमारे तीन ते साडेतीन हजारांचा बाजारभाव मिळतो. त्यामुळे अनेक शेतकरी गुऱ्हाळाला ऊस देणे पसंत करतात. तसेच येणारी रक्कम देखील एकरकमी असते. टेंगले परिवाराने यापूर्वी ३५ वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीचे गुऱ्हाळ चालवले आहेत. मात्र, काळाची पावले ओळखून त्यांनी अत्याधुनिक प्रदूषण विरहित गुऱ्हाळ उभारले. ते दररोज चोवीस तास सुरू असते. गुऱ्हाळांसाठी आठ ते दहा मजूर लागतात. एकावेळी क्रेशिंगमध्ये सलग दोन मुळ्यांचे केसिंग होते. ३० एचपी (अश्वशक्ती) मोटार आहे. गुऱ्हाळ व्यवस्थित चालू आहे. त्यांच्या गुऱ्हाळघरास प्रगतशील शेतकरी भेट देत आहेत, असे अप्पासाहेब टेंगले यांनी सांगितले.
दृष्टिक्षेपात गुऱ्हाळ
- बाजारभाव तीन ते साडेतीन हजार रुपयांच्या दरम्यान.
- गुऱ्हाळासाठी ६० ते ७० लाखांचे भाग भांडवल.
- चौत्र्यांचे ऑटोमॅटिक विघटन
- ४० ते ५० रुपये किलो दरम्यान सध्या गुळाला बाजारभाव
गूळ निर्मितीचा दीर्घ अनुभव आहे. जिद्द, चिकाटी, सातत्य यामुळे हे गुऱ्हाळघर आम्ही उभारू शकलो. अनेक वर्षे बाहेर सालगडी म्हणून कष्ट केले आहे. पर्यावरण पूरक गुऱ्हाळ असल्याने प्रदूषण होत नाही. आम्ही हाडाचे शेतकरी आहे. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त बाजारभाव देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
- शिवाजीराव टेंगले, गुऱ्हाळ घराचे मालक : टेळेवाडी (ता.दौंड)
पर्यावरण पूरक गुऱ्हाळांमुळे ऊस देण्याचा शेतकऱ्यांचा अधिक कल आहे. बाजारभाव देखील शेतकऱ्यांना एकरकमी मिळतो. गुळाची आणखीन आकर्षक पॅकिंग करून उपपदार्थ निर्मितीवर आमचा भर राहणार आहे. आम्ही पदवीधर असून नोकरीच्या मागे न लागता लागता व्यवसायाकडे वळालो आहे. तरुणांनी देखील व्यवसायाकडे वळावे. भविष्यात गूळ निर्यात करण्यावर आमचा भर राहणार आहे :
- कल्याण टेंगले
