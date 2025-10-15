वाळकी शाळेतील लिपिकाला गंभीर मारहाण
राहू, ता.१५ : वाळकी (ता. दौंड) येथील नवभारत विद्यालयातील लिपिक अभय बाळकृष्ण रायकर यांना (ता. ७) दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तीकडून मारहाण करण्यात आली. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी अज्ञातांविरोधात यवत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यासंदर्भात अभय यांची पत्नी अर्चना अभय रायकर यांनी यवत पोलिसात फिर्याद दाखल केली आहे. अभय रायकर हे वाळकी येथील शाळेतून दुचाकीवरून परत येताना वाळकी-राहू रस्त्यावरील कुदळे वस्तीजवळ अज्ञात तीन अनोळखी व्यक्तींनी त्यांना थांबून लाथा, बुक्क्यांसह काठ्या, लोखंडी पाइपाने जबर मारहाण केली. डोक्याला अधिक मार लागल्याने डोक्यातून रक्तस्राव सुरू होता. तसेच अभय यांच्या छातीवर बसून गळा दाबून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, विलास लक्ष्मण शिंदे यांच्या मदतीने त्यांच्या मोटारीमधून रायकर यांना यवत ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी आणले. मात्र, प्रकृती आणखीन बिघडल्यामुळे त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक नारायण देशमुख, साहाय्यक निरीक्षक महेश माने करत आहे.
