राहू येथे अपघातात तरुणाचा मृत्यू
राहू, ता. २ : येथे रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रॅक्टरच्या डंपिंग ट्रॉलीला मालवाहतूक करणाऱ्या भरधाव छोट्या टेम्पोची धडक बसून झालेल्या अपघातात टेम्पोत चालकाशेजारी बसलेला तरुण गंभीर जखमी झाला. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. तर, टेम्पोची धडक इतकी जोरात होती की, ट्रॅक्टरसुद्धा रस्त्याच्या कडेला उलटला. त्यावेळी ट्रॅक्टर चालकाने प्रसंगावधान राखत उडी मारल्याने त्याचा जीव थोडक्यात वाचला.
राहू- वाघोली रस्त्यावरील सोनवणे डेअरी फार्म (ता. दौंड) येथे रविवारी (ता. २) पहाटे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. राहूच्या दिशेने भरधाव जात असलेल्या टेम्पोची (क्र. एम.एच.१४ के.क्यू. ६५७९) रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या शेणाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीला जोरदार धडक बसली. त्यात टेम्पो चालकाशेजारी बसलेल्या आनंद पांडुरंग नवगिरे (वय २२, मूळ रा. रावळगाव, कर्जत, जि. अहिल्यानगर; सध्या रा. पिंपरी चिंचवड), हा गंभीर जखमी झाला. त्याचा पाय अडकला होता. पाऊण तासाच्या प्रयत्नानंतर अलगदपणे त्याला बाहेर काढण्यात आले. त्याच्यावर पुणे येथील ससून रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू केले होते. मात्र, दुपारी त्याचा मृत्यू झाला.
या अपघातामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहतूक कोंडी झाली होती. जेसीबी यंत्राच्या साह्याने ट्रॅक्टर आणि चार चाकी गाडीला बाजूला केल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत झाली.
रस्त्याच्या दुतर्फा राडारोडा
सोनवणे डेअरी फार्म परिसरात रस्त्याच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणात रस्त्याच्या कडेला शेणाचा, चिखलाचा राडाराडा पसरला आहे. परिसरातील रस्तादेखील मोठ्या प्रमाणात अरुंद आहे. रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात दलदल असल्यामुळे दुचाकी आणि चार चाकी घसरण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. या परिसरात रस्त्याच्या कडेला राडारोडा असतो. त्यामध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी राहू येथील नागरिकांनी केली. तसेच, राहू- वाघोली- पारगाव, राहू- यवत, राहू- केडगाव- चौफुला, राहू- माधवनगर, राहू- टेळेवाडी- वाळकी आदी मार्गांवर रस्त्याच्या कडेला अनेकदा ट्रॉल्या वेड्यावाकड्या अवस्थेत उभ्या केलेल्या असतात. तसेच, ट्रॅक्टरच्या ट्रॉली सर्रास विनाक्रमांकाच्या असतात. त्यांना रेडियमही चिकटवलेले नसते.
