नांदूर परिसरात दहशत कायम
राहू, ता. ५ : नांदूर (ता. दौंड) परिसरात गेले अनेक दिवसांपासून बिबट्याचा वावरामुळे मोठी दहशत निर्माण झाली आहे. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले बिबट्याला बंदोबस्त करण्यासाठी तातडीने पिंजरा लावावा, अशी मागणी नांदूर ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच अविनाश बोराटे, माजी सरपंच युवराज बोराटे, माजी उपसरपंच मयूर घुले, ग्रामपंचायत सदस्य उद्योजक विशाल थोरात यांच्यासह ग्रामस्थांनी केली आहे.
नांदूर परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाने तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी होत आहे. शेतकरी अतिरिक्त पावसाने त्रस्त झाला असून त्यामध्ये बिबट्याचा वावर वाढल्याने शाळकरी मुले शेतात काम करणारे शेतकरी महिला ऊसतोड कामगार यांच्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मागील अनेक दिवसांपासून अनेक जनावरे दगावली आहेत. मानवी जीवित हानी होण्याच्या अगोदरच नांदूर गावामध्ये काही ठिकाणी तर अगदी घराजवळच वनविभागाने बिबट्याला जेरबंद करावे, अशी मागणी नांदूर ग्रामस्थांकडून होत आहे. दरम्यान, दौंडचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल काळे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
नांदूर ग्रामपंचायतीने वन विभागाकडे पाठपुरावा केलेला आहे. आमदार राहुल कुल यांनी देखील वन विभागाला वरिष्ठ कार्यालयाला बिबट्या जर बंद करण्याबाबत सूचना केलेल्या आहे. तातडीने उपयोजना कराव्यात.
- अविनाश बोराटे, उपसरपंच, नांदूर ग्रामपंचायत
बिबट्याच्या वावरामुळे ग्रामस्थ भयभीत आहे. लहान चिमुकल्यांच्या जिवाला धोका होऊ शकतो. बिबट्याला जेरबंद करण्यासंदर्भात वन विभाग चालढकल करत आहे. सरकारला लोकांपेक्षा बिबट्या महत्त्वाचा वाटतो आहे. जादा पिंजरे लावून बिबट्याला जेरबंद करा, अन्यथा मानव-बिबट संघर्ष वाढल्याशिवाय राहणार नाही.
- विशाल थोरात, उद्योजक
