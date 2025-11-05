पहिल्याच प्रयत्नात ‘सीए’ उत्तीर्ण
राहू, ता. ५ : उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील कुणाल शिराळ याने पहिल्याच प्रयत्नात सीए परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे स्वप्न साकारले आहे. त्यामुळे त्याच्यावर मित्रपरिवार, ग्रामस्थांकडून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
कुणालचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण उरुळी कांचन येथे झाले. तर, येथीलच महात्मा गांधी विद्यालयात त्याने दहावीमध्ये पहिला क्रमांक पटकाविला. ज्युनिअर कॉलेजचे शिक्षण बीएमसी कॉलेज पुणे येथे झाले. तर पदवीचे शिक्षण आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयात पूर्ण केले. त्याने बारावीनंतर सीए होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले. त्याचे वडील सतीश शिराळ यांनी दौंड तालुक्यात सहजपूर, बोरीभडक परिसरात मोल मजुरी म्हणून काम केले. दिवसभर काम केल्यानंतर त्यांना १०० ते १५० रुपये रोजगार मिळायचा. त्यानंतर बोरीभडक (चंदनवाडी, ता. दौंड) येथे त्यांनी वडापाव विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. यात त्यांची पत्नी अश्विनी यांनी मदत केली. काही वर्षांनी त्यांनी येथील एका सीए च्या हाताखाली अकाउंटिंग संदर्भात टीडीएस संबंधित अनेक वर्ष काम केले. सतीश यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असून देखील त्यांनी एक मुलगा सीए बनवला. तर, दुसरा मुलगा सीएची अंतिम वर्षाची परीक्षा देत आहे.
आमचा कुणाल संयमी, जिद्दी आहे. सुरुवातीपासूनच त्याला अभ्यासाची आवड होती. त्याने आमच्यासह कुटुंबाचे नावलौकिक केले आहे. आम्हाला त्याचा सार्थ अभिमान आहे.
- सतीश शिराळ, कुणाल यांचे वडील.
आई-वडिलांनी आमचे कुटुंब चालविण्यासाठी केलेल्या अहोरात्र कष्टाची मला जाणीव होती. आपले ध्येय, उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जिद्द, चिकाटी, सातत्य ठेवा. मोबाईलचा अतिवापर टाळून तो फक्त शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी मोजकाच करावा. माझ्या यशामागे माझे आई-वडील, गुरूचे स्थान अधिक महत्त्वाचे आहे.
- कुणाल शिराळ, सीए.
