वाघोली-राहू-पारगाव रस्त्याची दुरवस्था
राहू, ता. ६ : दौंड, शिरूर, हवेली तालुक्यातून जाणाऱ्या वाघोली-राहू-पारगाव रस्त्यावर धोकादायक खड्डे व दरम्यान काही ठिकाणी झालेल्या अर्धवट कामांमुळे जीवघेणा प्रवास बनला आहे. अपघातांचे सत्र वाढले आहे. हा रस्ता वाहतुकीच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचा असून रस्त्याचे काम लवकरात लवकर मार्गी लावावे, अशी मागणी वाहनचालक व ग्रामस्थांकडून होत आहे.
रस्त्यावरून श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखाना, भीमा पाटस कारखाना, दौंड शुगर साखर, ओंकार शुगर यवत कारखान्याच्या दिशेने या मार्गावरून जड वाहतूक सुरू असते. कंटेनर, गुऱ्हाळघरांसाठी ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरची संख्या मोठी आहे. दौंड तालुक्याच्या हद्दीत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला बागायती क्षेत्र असल्यामुळे दलदलयुक्त भाग जादा आहे. दलदलयुक्त भागात रस्त्याचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.
धोकादायक खड्ड्यांमुळे चार चाकी गाड्यांचा मेंटेनन्स वाढला. रात्रीच्या वेळी दुचाकी घसरून पडण्याचे प्रमाण जादा आहे. कोट्यवधींच्या विकास कामांची फक्त वल्गना होत आहे. रस्त्याच्या कामाचा कुठेही दर्जा नाही. ठेकेदार आणि सब ठेकेदार जोपासण्याचे काम सुरू आहे. निकृष्ट कामे करणाऱ्या संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका.
- पुरुषोत्तम हंबीर, संचालक, खरेदी विक्री संघ दौंड.
शालेय विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात ये-जा आहे. अनेकदा किरकोळ अपघात सुद्धा झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तात्पुरते रस्त्यावरील खड्डे बुजून डागडुजी करावी. कोट्यवधींचा निधी मंजूर झाल्याची समजते. रस्त्याचा कामासंदर्भात दर्जा राखावा.
- विठ्ठल थोरात व रामभाऊ सोनवणे, सामाजिक कार्यकर्ते
हा रस्ता महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा प्राधिकरण विभागाकडे वर्ग करण्यात आलेला आहे. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी या संदर्भात सूचना करण्यात येईल.
- मयूर सोनवणे, अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग दौंड
दृष्टीक्षेपात रस्ता
वाघोली-राहू-पारगाव रस्ता : दृष्टिक्षेपात
सदर रस्ता : ४५ कि.मी. अंतर
दौंड, शिरूर, हवेली, तालुक्यातील काही गावांमधून रस्ता जातो.
या रस्त्याची काही ठिकाणी अर्धवट कामे झाली आहेत.
रस्त्याच्या कामासाठी सुमारे ४०० कोटींचा निधी मंजूर.
रुंदी करण्याच्या अगोदर या मार्गावर पूल उभारावे, धोकादायक वळणे रुंद करण्यात यावी.
