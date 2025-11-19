संतप्त पालकांनी शाळेस ठोकले टाळे
राहू, ता. १९ : वडगाव बांडे (ता. दौंड) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळेस बुधवारी (ता. १९) ग्रामस्थ व पालकांनी टाळे ठोकले आहे. या शाळेत शिक्षकांची बदली होऊन देखील शिक्षक रुजू न झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या शाळेमध्ये सुमारे २२० विद्यार्थी शिक्षण घेत असून येथे चार शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन पद्धतीने झाल्या होत्या. याचवेळी नवीन चार शिक्षकांची नियुक्ती शाळेत केली होती. मात्र त्यापैकी केवळ दोनच शिक्षक शाळेत रुजू झाले आहेत. उर्वरित दोन शिक्षकांनी राजकीय ताकद वापरून शाळेकडे पाठ फिरवल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्यामुळे संतप्त पालकांनी शाळेच्या प्रवेशद्वाराला कुलूप ठोकले आहे. जोपर्यंत नियुक्त झालेले शिक्षक येत नाही, तोपर्यंत शाळा सुरू करायची नाही असा निर्धार पालकांनी केला आहे.
तसेच शाळेचे मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख हे पद देखील रिक्त आहे. केंद्रप्रमुख पदाचा कार्यभार शिरूर तालुक्यातील एका शिक्षकास मिळाला होता. आपली राजकीय ताकद वापरून पुन्हा शिरूर तालुक्यात आपली अंशतः बदली करून घेतली. शाळेतील पदवीधर शिक्षकाला केंद्रप्रमुख पदाचा अतिरिक्त कारभार पाहावा लागत आहे. शाळेत केवळ चार शिक्षक कार्यरत आहेत. ग्रामस्थ, पालक, शालेय व्यवस्थापन समिती यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे शिक्षण अधिकारी व दौंड पंचायत समितीचे गट शिक्षण अधिकारी यांना निवेदन देऊन तातडीने शिक्षकांना रुजू करावे, अशी विनंती केली केली होती. मात्र याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप पालकांकडून होत आहे.
मी सहावीमध्ये शिकत आहे. आमच्या परीक्षा जवळ आल्या आहेत. एक महिनाभरापासून शिक्षक नसल्यामुळे आम्हाला काहीही शिकवत नाही. वर्गांवर शिक्षक नसल्यामुळे विद्यार्थी गोंधळ घालत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर आम्हाला शिक्षक द्या.
- आरोही भालेकर, विद्यार्थिनी.
संबंधित शाळेतील शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत मी जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याकडे याबाबत माहिती कळवलेली आहे. वरिष्ठ निर्णय घेतील. विस्तार अधिकारी यांनी शाळेला भेट दिली आहे.
- संजय महाजन, गटशिक्षणाधिकारी अधिकारी, दौंड.
