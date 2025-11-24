अखेर वडगाव बांडे येथील शाळेत शिक्षक रुजू
सकाळ इम्पॅक्ट
राहू, ता. २४ : वडगाव बांडे (ता. दौंड) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळेतील दोन शिक्षकांची बदली होऊन शाळेत शिक्षक रुजू न झाल्यामुळे ग्रामस्थ व पालक संतप्त झाले होते. यामुळे बुधवार (ता. १९) ते शनिवार (ता. २२) चार दिवस चाललेल्या आंदोलनात शाळेच्या प्रवेशद्वारावर टाळे ठोकणे, बोंबाबोंब आंदोलन, अर्ध नग्न आंदोलन, गावातील सर्व महिलांनी एकत्रित येऊन आंदोलन केल्यानंतर अखेर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला जाग आली.
अखेर जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने शनिवारी (ता. २२) संबंधित दोन्ही शिक्षकांना शेलार मेमाणवाडी (ता. दौंड) येथून कार्यमुक्त करून (ता. २४) नोव्हेंबरपासून वडगाव बांडे (ता. दौंड) येथील जिल्हा परिषद केंद्र शाळेत रुजू होण्यासंदर्भात शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी (पत्रव्यवहार) सूचना केल्या. संबंधित शिक्षक शाळेत रुजू झाल्यानंतर वडगाव बांडे शालेय व्यवस्थापन समिती व ग्रामस्थांच्या वतीने शिक्षकांचे स्वागत करण्यात आले.
वडगाव बांडे केंद्र शाळेमध्ये केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक ही दोन्ही पदे रिक्त आहे. ‘‘सुमारे २२० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. अतिरिक्त तासिका घेऊन विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला जाईल. विद्यार्थ्यांची कोणतेही प्रकारचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही. त्यांच्या गुणवत्तेसाठी प्रयत्न केला जाईल,’’ असे येथील नवीन रुजू झालेले शिक्षक अमर खेडेकर, धनश्री पासलकर यांनी सांगितले.
‘सकाळ’च्या सडेतोड बातम्यांचे ग्रामस्थांकडून कौतुक
जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळा वडगाव बांडे येथे ग्रामस्थांच्या वतीने सुरू केलेल्या आंदोलनाला ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने सडेतोड निर्भीड असे वृत्तांकन दिल्यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षक विभागाचे स्थानिक ते वरिष्ठ अधिकारी खळबळून जागे झाले. शाळेत शिक्षक रुजू झाले आहेत. ‘सकाळ’चे खूप आभार.
- सुभाष कुलाळ (सरपंच), जयवंतराव गरदरे, ग्रामस्थ
