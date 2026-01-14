मंदिरामध्ये ओवासण्यासाठी महिलांची रेलचेल
राहू, ता. १४ : दौंड तालुक्यातील राहू परिसरामध्ये अनेक महिलांनी ग्रामदैवताची पूजा करून सुवासिनी महिलांनी परंपरेनुसार एकमेकींना हळदी-कुंकू लावून ओवसण्यासाठी मंदिरांमध्ये गर्दी केली होती. सीताचा ओवसा, रामाचा ओवसा, जनम जनम ओवसा... म्हणत वाळकी, रांजणगाव सांडस बेट येथील संतराज महाराज मंदिराच्या परिसरात महिलांनी विठ्ठल रुक्मिणीचे दर्शन घेतले.
महिला सुगडाचा वसा म्हणून देवाला तीळ, ऊस, बोरे, गाजर, हरभरे, घेवड्याच्या शेंगा, गव्हाच्या ओंब्या, ज्वारीचे कणसे, वांग्याच्या फोडी, भुईमुगाच्या शेंगा, गव्हाच्या ओंब्या आदी शेतकऱ्यांचे वाण म्हणून देवाला वाहण्याची परंपरा आहे. लहान मुलांसाठी खेळणी तसेच महिलांसाठी बांगड्यांची दुकाने मोठया प्रमाणात थाटली होती. दुपारी तीन नंतर ओवासण्याचा मुहूर्त असल्याने परिसरातील महिला सुवासिनींनी वाळकी संगम येथील संतराज महाराज समाधी, ग्रामदैवत शंभुमहादेव मंदिर, बाळोबा मंदिर, फिरंगाई माता मंदिर, श्री क्षेत्रसंगमेश्वर मंदिर, श्रीनाथ म्हस्कोबा मंदिर, भैरवनाथ व विठ्ठल रुक्मिणी, दत्त मंदिरात गर्दी केली होती. या सणामुळे महिलांच्या चेहऱ्यांवर उत्साह जाणवत होता. महिलांनी धार्मिक ठिकाणी एकत्रित येऊन एकमेकींना ओवसत, हळद कुंकू लावून मकर संक्रांतीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला.
