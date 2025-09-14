राजगुरुनगर येथील महामार्गावर रास्ता रोको
राजगुरुनगर, ता. १४ : भारत-पाक क्रिकेट सामन्याला विरोध करण्यासाठी खेड उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेने ‘माझे कुंकू माझा देश’ आंदोलनातंर्गत येथील जुन्या पुणे नाशिक महामार्गावर रविवारी (ता.१४) रास्ता रोको करत निदर्शने केली.
पाकिस्तानच्या कटकारस्थानातून पहलगाम हल्ला झाला होता. त्यात अनेक भारतीय महिलांचे कुंकू पुसले. मात्र केंद्र सरकारने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याला परवानगी देऊन त्या भगिनींच्या कुंकवाचा अपमान केल्याची भूमिका घेऊन उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेने हे आंदोलन केले. उद्धव ठाकरे शिवसेनेच्या महिला आघाडीच्या पुणे जिल्हा संघटक विजया शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता रोको करत एका खोक्यामध्ये कुंकू जमा करण्यात आले. पहलगाम हल्ल्याची आठवण करून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या कुंकवाची भेट देण्यात येणार आहे, असे आंदोलकांनी सांगितले.
यावेळी ‘माझे कुंकू माझा देश’, ‘माझा देश माझा अभिमान’, अशा घोषणा देण्यात आल्या. तसेच मोदी सरकारच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करण्यात आली. या आंदोलनात जिल्हा प्रमुख अशोक खांडेभराड, तालुका प्रमुख रामदास धनवटे, शिवसेना महिला आघाडीच्या पुणे जिल्हा प्रमुख विजया शिंदे, उपप्रमुख अनिता झुजम, अनिमा खैर, वैशाली बाबाजी काळे, एल. बी. तनपुरे, बाळासाहेब ताये, किरण गवारे, कैलास गोपाळे, निर्मला अभंग, कुमुद मालप, जयश्री शिंदे, जयश्री खेडेकर, योगिनी जगनाडे, सरस्वती भागवत, शोभा कुलकर्णी, शैला तापकीर, सविता कांबळे, राणी राक्षे आदी सहभागी झाले होते.
