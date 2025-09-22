खेड एसईझेडमधील गुंडगिरी हटेना
राजगुरुनगर, ता. २२ : निमगाव येथे (ता. खेड) येथे ठेका मिळविण्यासाठी ह्योसॉंग टी अँड इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे साहाय्यक सरव्यवस्थापक तेजपाल नंदराम सिंग यांच्यावर चौघांनी हल्ला केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १९) घडली. सिंग यांनी भीतीमुळे दोन दिवस तक्रारही दाखल केली नाही. याप्रकरणी रावसाहेब मच्छिंद्र पाटील यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानंतर चौघांना अटक केली आहे.
खेड एसईझेडमधील गुंडगिरी हटविण्यात पोलिसांना अपयश येत असून, कंपनी व्यवस्थापनावर दहशत बसविण्याचे प्रकार सुरूच असल्याचे दिसत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणी रावसाहेब मच्छिंद्र पाटील या चालकाने फिर्याद दिली आहे. याप्रकरणी विश्वास बाळसाहेब पवळे (वय २९, रा. वाकळवाडी, ता. खेड ), अक्षय नवनाथ गोरे (वय २९, रा. माळआळी, चाकण), विपुल भीमाशंकर थिगळे (वय २४, रा. भांबुरवाडी, ता. खेड) आणि दीपक रामदास सांडभोर (वय २५, रा. सांडभोरवाडी, ता. खेड) अशी अटक केलेल्याची नावे आहेत.
शुक्रवारी संध्याकाळी कंपनीचे काम संपल्यावर पाटील, तेजपाल सिंग, राहुल सिंग आणि अंकुर गोयल यांना मोटारीतून (क्र. एमएच १४ एलएक्स २५८१) मोशीकडे घेऊन जात होते. त्यावेळी खेड सिटी येथील हुंडाई प्लॅस्टिक कंपनीसमोरील रस्त्यावर एका काळ्या रंगाच्या नंबरप्लेट नसलेल्या मोटारीने त्यांची गाडी अडवली. त्यातून उतरलेल्या चार जणांनी त्यांना मोटारीची काच खाली घ्यायला सांगून गाडीची चावी काढून घेतली. गाडीतून तेजपाल सिंग यांना खाली उतरवून शिवीगाळ करत मारहाण केली. कंपनीची जागा आमची आहे, ठेका आम्हालाच मिळायला पाहिजे, बाहेरच्या लोकांना द्यायचा नाही, असे म्हणत त्यांना धमकावले. येथून गाडी घेऊन जा, नाहीतर चौघांनाही मारून टाकू, अशी धमकीही दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.