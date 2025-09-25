खेड तहसीलदार कार्यालयावर आरक्षणासाठी मोर्चा
राजगुरुनगर, ता. २४ : हैद्राबाद गॅझेटीअरच्या नोंदीनुसार बंजारा, धनगर व अन्य काही जातींनी केलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेशाच्या मागणीला विरोध व निषेध करण्यासाठी, खेड, आंबेगाव, जुन्नर, मावळ तालुक्यातील आदिवासी नागरिकांनी बुधवारी (ता.२४) खेड तहसीलदार कार्यालयावर आरक्षण बचाव ‘उलगुलान’ मोर्चा काढला.
हुतात्मा भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू स्मृतिशिल्पाला आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून या मोर्चाची सुरुवात झाली. मोर्चात क्रांतिकारक बिरसा मुंडा यांचा पुतळा रथात विराजमान होता. रथासमोर महिला व पुरुषांची लेझीम पथके होती. ‘एक तीर, एक कमान, सारे आदिवासी एक समान’, ‘बिरसा मुंडाने पुकारा है, भारत हमारा है’, ‘आदिवासी जागा हो, संघर्षाचा धागा हो’, ‘बंद करा, बंद करा, आदिवासींमध्ये घुसखोरी बंद करा’, ‘आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं’, ‘जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है’, ‘जय बिरसा, जय राघोजी, जय आदिवासी’, अशा घोषणा आंदोलक देत होते. अशाच घोषणा लिहिलेले फलक आंदोलकांच्या हातात होते.
तहसील कार्यालयासमोर निषेध सभा घेण्यात आली. जिल्हा दूध संघाचे संचालक अरुण चांभारे, खेड बाजार समितीचे माजी उपसभापती विठ्ठल वनघरे, माजी नगरसेवक राहुल आढारी, शंकर राक्षे, डॉ. प्रमिला बांबळे, डॉ. संतोष सुपे, संतोष भांगे, दत्ता खाडे, सुभाष भोकटे, रामदास ठोकळ, एकनाथ लांघी, शंकर गवारी आदी यावेळी उपस्थित होते. तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
