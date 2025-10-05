खेडसाठी २०० टन युरियाची मागणी
राजगुरुनगर, ता. ५ : रब्बी हंगामासाठी खेड तालुक्याकरिता २०० टन युरिया उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी खेड तालुका खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र थिगळे यांनी केली.
याबाबतच्या मागणीचे निवेदन त्यांनी आमदार बाबाजी काळे व तालुका कृषी अधिकारी यांना दिले.
खेड तालुक्यात रब्बी हंगामात पारंपरिक पिकांबरोबरच कांदा व बटाटा या नगदी पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. या पिकांसाठी युरिया खताची आवश्यकता असते. मात्र सध्या या खताचा तुटवडा जाणवत आहे. म्हणून शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार तालुक्यासाठी २०० टन युरिया उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी थिगळे यांनी केली.
खेड तालुक्यात रब्बी हंगामाची सुरुवात झाली असून ज्वारी, गहू, कांदा, बटाटा या पिकांची लागवड व पेरणी सुरू आहे. मात्र, सध्या तालुक्यात युरियाचा तुटवडा असल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहे. याबाबत शेतकरी तक्रारी करत आहेत. दरवर्षी या काळात खरेदी विक्री संघाकडे शंभर टन युरिया उपलब्ध असतो. मात्र, यावेळी मागणी करूनही तो उपलब्ध झालेला नाही, अशी तक्रार थिगळे यांनी केली.
