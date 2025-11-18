राजगुरुनगरमध्ये चौघांचे अर्ज बाद
राजगुरुनगर, ता. १८ : राजगुरुनगर (ता. खेड) नगरपरिषदेच्या निवडणुकीतील उमेदवारांच्या नामनिर्देशन अर्जांच्या छाननीमध्ये नगरसेवक पदाच्या ४ उमेदवारांचे अर्ज बाद झाले. त्यानंतर नगरसेवकांसाठी निवडणुकीच्या रिंगणात १०२ उमेदवार राहिले आहेत. नगराध्यक्षपदासाठीच्या सर्व ६ जणांचे अर्ज वैध ठरले.
प्रभाग क्रमांक २ मधून किरण मलघे, प्रभाग क्रमांक ८ मधून अक्षय पऱ्हाड आणि रूपेश खांगटे, प्रभाग क्रमांक ९ मधून सागर आवटे या चार जणांचे नामनिर्देशन अर्ज बाद झाले. त्यांनी अर्जात नमूद केलेल्या पक्षाचे ए आणि बी फॉर्म सोबत जोडले नसल्यामुळे त्यांचे अर्ज बाद झाल्याचे साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी अंबादास गर्कळ यांनी सांगितले.
आपण एक पक्षाच्या वतीने आणि एक अपक्ष अर्ज दाखल केला होता. पक्षाचा ए आणि बी फॉर्म न मिळाल्याने एक नामनिर्देशन अर्ज बाद होणे योग्य होते, मात्र माझा अपक्ष म्हणून दाखल केलेला अर्ज वैध ठरणे कायदेशीर होते. परंतु, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी वेगळा निर्णय दिल्याने मी या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात जाणार आहे, असे पऱ्हाड यांनी सांगितले.
नगराध्यक्षपदासाठी दाखल एकूण अर्जांची संख्या- ६
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या- ०
एकूण पात्र अर्जांची संख्या- ६
नगरसेवकपदासाठी दाखल अर्जांची संख्या- १०६
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या- ०४
एकूण पात्र अर्जांची संख्या- १०२
