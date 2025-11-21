राजगुरुनगरमध्ये ३ नगरसेवक बिनविरोध
राजगुरुनगर, ता. २१ : राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीतून नगरसेवकपदांसाठी अर्ज दाखल केलेल्या ४० उमेदवारांनी आणि नगराध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केलेल्या एका उमेदवाराने माघार घेतली. माघारीनंतर ३ जणांची बिनविरोध निवड झाल्याचे स्पष्ट झाले. माघारीनंतर नगरसेवकपदांसाठी ५६ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत, तर नगराध्यक्षपदासाठी ५ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत.
राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत नगरसेवकपदांसाठी छाननीनंतर ९९ उमेदवार राहिले होते. त्यांपैकी आज माघारीच्या दिवसापर्यंत ४० उमेदवारांनी माघार घेतली. तर, ३ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याने निवडणूक होणार असलेल्या १८ जागांसाठी ५६ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत. तर, नगराध्यक्षपदासाठी छाननीनंतर ६ उमेदवार राहिले होते. त्यांतील दीपक थिगळे (अपक्ष) यांनी माघार घेतल्यामुळे किरण आहेर (राष्ट्रवादी काँग्रेस), मंगेश गुंडाळ (शिवसेना), बापू थिगळे (शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष) शिवाजी मांदळे (भाजप) आणि गणेशकुमार इंगवले (अपक्ष) हे पाच जण रिंगणात राहिले आहेत.
प्रभाग क्रमांक एकमधून सर्वसाधारण जागेसाठी चार अपक्ष उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यांपैकी दीपक थिगळे, मनोज थिगळे आणि रेवण थिगळे या तिघा अपक्षांनी माघार घेतल्यामुळे किशोर थिगळे हे अपक्ष उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. प्रभाग क्रमांक तीनमधून सर्वसाधारण जागेसाठी दोन पक्षाचे आणि तीन अपक्ष उमेदवार होते. त्यांपैकी मयूर होले या शिवसेनेच्या उमेदवाराने आणि योगीराज करवंदे, विकास चव्हाण व मंगेश सांडभोर या अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेतल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिरुद्ध ऊर्फ दिनेश सांडभोर हे बिनविरोध निवडून आले. प्रभाग क्रमांक दहामधून सर्वसाधारण महिलेच्या जागेसाठी एका पक्षाच्या आणि तीन अपक्ष महिलांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यांपैकी सविता कहाणे, छाया पिंगळे आणि नीता मधवे या तीन अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेतल्यामुळे शिवसेनेच्या सुप्रिया पिंगळे बिनविरोध विजयी झाल्या.
