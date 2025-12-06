राजगुरुनगर परिसरात वारंवार दर्शन
राजगुरुनगर, ता. ६ : राजगुरुनगर परिसरात गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून बिबट्याचे दर्शन होऊ लागल्याने घबराट पसरली आहे. भीमा नदीच्या काठावर असलेल्या राम मंदिराजवळ बिबट्याने मारलेली कालवड शनिवारी (ता. ६) आढळली. तर पडाळवाडी येथील वाघनदी ओढ्याकाठी फिरताना बिबट्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. दोन दिवसांपूर्वी चव्हाणमळा परिसरातही लोकांना दिसला. राम मंदिराजवळ पिंजरा लावणार असल्याची माहिती वन परिक्षेत्र अधिकारी यश जाधव यांनी दिली.
भीमा नदीच्या कडेला असलेल्या हुतात्मा राजगुरू वाडा व राममंदिर परिसरात बिबट्याने पंकज पारखी यांच्या गोठ्यात शिरून कालवडीचा फडशा पाडल्याचे शनिवारी निदर्शनास आले. वनखात्याच्या पथकाने तेथे पाहणी केली आणि पिंजरा लावण्याचा निर्णय घेतला. दोन दिवसांपूर्वी पाबळ रस्त्यावरील चव्हाणमळा परिसरात प्रशांत राक्षे यांच्या घरासमोर रात्री अकराच्या सुमारास बिबट्याचे दर्शन झाले होते. हा बिबट्या घरासमोर आल्यावर त्यांच्या कुत्र्याच्या जोरजोरात भुंकण्याच्या आवाजाने कुटुंबीय जागे झाले आणि त्यांनी बिबट्याचे चित्रण केले. पडाळवाडी परिसरात पहाटे तीन वाजता बिबट्या दिसल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. पडाळवाडी जवळून वाहणाऱ्या वाघनदी ओढ्याकाठी फिरताना हा बिबट्या दिसल्याचे विनायक सांडभोर यांनी सांगितले. या परिसरात झाडी, बागायती क्षेत्र आणि लपण्यासाठी जागा असल्याने शेतकरी वर्ग धास्तावला आहे. सध्या ऊस तोडणीची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याने बिबट्याचा वावर मानवी वस्तीकडे वाढल्याचे समोर येत आहे.
