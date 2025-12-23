तोतया अन्न-औषध निरीक्षकास राजगुरुनगरात अटक
राजगुरुनगर, ता. २३ : अन्न आणि औषधे विभागाचा निरीक्षक असल्याचे भासवून औषधे विक्री दुकानाची तपासणी करण्याचा आविर्भाव दाखवत फसविणाऱ्या तोतया भामट्याला औषध विक्री दुकानदारांनी खेड पोलिसांच्या ताब्यात दिल्याची घटना मंगळवारी (ता. २३) घडली.
आनंद गौतम भुजंग (वय ३४, रा. प्रियदर्शनीनगर, साई स्नेह पार्क, जुनी सांगवी, पुणे) असे या भामट्याचे नाव आहे. राजगुरुनगर येथील न्यायालयाच्या रस्त्यावर भवानी मेडिकल नावाचे औषधे विक्रीचे दुकान आहे. त्या दुकानात दुपारी एकच्या सुमारास आनंद भुजंग नावाचा भामटा गेला. त्याने आपण अन्न आणि औषध विभागाचा वरिष्ठ निरीक्षक असल्याचे दुकानदार ताराराम तेजारामजी चौधरी यांना सांगितले. जवळचे बनावट ओळखपत्र दाखविले. त्यावर आकाश कोंडुसकर असे नाव होते. त्यानंतर त्याने परवाना कुठे आहे? मालक तुम्हीच आहात का? वगैरे चौकशा सुरू केल्या. मात्र, दुकानदार चौधरी यांना संशय आल्याने त्यांनी शहरातील इतर औषधे विक्री करणाऱ्या दोन तीन दुकानदारांना बोलावून घेतले. त्यांनी अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयात फोन करून चौकशी केली असता अशा नावाचा कोणीही अधिकारी त्यांच्या कार्यालयात नसल्याचे सांगितले. त्यावरून हा तोतया असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी खेड पोलिसांना पाचारण केले आणि भामट्यास त्यांच्या ताब्यात दिले. दुकानदार चौधरी यांनी त्याच्या विरोधात फिर्याद दिल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली.
