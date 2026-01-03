दुचाकीची धडक बसून पीएमपी वाहकाचा मृत्यू
राजगुरुनगर, ता. ३ : येथील विधी महाविद्यालयाजवळ जुन्या पुणे- नाशिक महामार्गावर रस्ता ओलांडताना भरधाव मोटारसायकलची धडक बसल्यामुळे पीएमपीचे वाहक मृत्युमुखी पडल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २) रात्री साडेआठच्या सुमारास घडली. खंडू विठ्ठल लांघी (वय ४७, रा. समतानगर, राजगुरूनगर, ता. खेड; मूळ रा. शिरगाव, ता. खेड), असे त्यांचे नाव आहे.
याबाबत खेड पोलिसांनी माहिती दिली की, राजगुरुनगर (ता. खेड) येथील विधी महाविद्यालयाजवळ पीएमपीचा थांबा आहे. रात्री साडेआठच्या सुमारास या थांब्याच्या छोट्या केबिनमध्ये पीएमपीचे वाहक खंडू लांघी त्यांच्या पीएमपी बसची नोंद करून विरुद्ध बाजूला असलेल्या बसकडे रस्ता ओलांडून जात होते. त्यावेळी राजगुरुनगर बाजूकडून मोटारसायकल (क्र. एमएच १४ जेक्यू ०३०१) भरधाव आली. तिची त्यांना जोरदार धडक बसली. त्यामुळे ते गंभीर जखमी झाले. तसेच, या अपघातात मोटारसायकलस्वार प्रमोद पंढरीनाथ जैद (रा. गुंडाळवाडी, ता. खेड) आणि त्यांच्या मागे बसलेला पुरुष हेही जखमी झाले. तिघांनाही राजगुरुनगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, खंडू लांघी यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. याप्रकरणी पीएमपीचे सहायक वाहतूक निरीक्षक विलास दादाभाऊ खमसे यांनी फिर्याद दिली. मोटारसायकलस्वार जैद यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.