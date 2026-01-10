राजगुरुनगर नगरपरिषदेत उद्या पदग्रहण समारंभ

राजगुरुनगर, ता. १० : राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षांचा पदग्रहण समारंभ व उपनगराध्यक्षांची निवडणूक सोमवारी (ता. १२) होणार आहे. नगरपरिषदेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेच्या गटनेतेपदी मनोहर सांडभोर यांची निवड झाली आहे.
राजगुरुनगरच्या नगराध्यक्षपदी शिवसेनेचे मंगेश गुंडाळ निवडून आले आहेत. तसेच, नगरपरिषदेत २१पैकी सर्वाधिक १० नगरसेवक शिवसेनेचे निवडून आलेले आहेत. त्यानंतर शिवसेनेने दोन अपक्षांना बरोबर घेऊन नगरसेवकांचा गट तयार केला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृतपणे तशी माहिती दिली. या गटाच्या गटनेतेपदी मनोहर सांडभोर यांची निवड केली. त्यामुळे शिवसेनेचे बहुमत नगरपरिषदेत आता पक्के झाले आहे. उपनगराध्यक्षपदासाठी याच गटाचा होणार, हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. मनोहर सांडभोर हे दुसऱ्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. ते उपनगराध्यक्षपदाचे दावेदार आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेतेपदी वैभव घुमटकर यांची निवड करण्यात आली आहे. स्वीकृत नगरसेवक म्हणून सत्ताधारी गटाकडून सचिन मधवे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सागर सातकर यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. उपनगराध्यक्ष निवडीनंतर नगराध्यक्षांचा पदग्रहण समारंभ होणार आहे. त्यानंतर औपचारिक कामकाजाला सुरुवात होईल.
