‘माणुसकी जिवंत आहे’ पुस्तकाचे प्रकाशन

राजगुरूनगर, ता. २७ : हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू यांच्या ११८ व्या जयंतीनिमित्त सामाजिक कार्यकर्ते कैलास दुधाळे लिखित ‘माणुसकी जिवंत आहे’ या पुस्तकाचे प्रकाशन रविवारी (ता. २३) झाले. यावेळी विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय सामाजिक कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना ‘कृतज्ञता पुरस्कार’ देऊन गौरविण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी साहित्य संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त गिरीश प्रभुणे, डॉ. चेतनानंद महाराज पुणेकर, रवी बोडके, आमदार बाबाजी काळे, माजी आमदार दिलीप मोहिते, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल मांडवे उपस्थित होते.
या सोहळ्यात बेवारस, मनोरुग्ण आणि अनाथांची सेवा करणाऱ्या दिलीप गुंजाळ, दादाराव गायकवाड, प्रीती वैद्य, कांचन कदम, अनिल कुडिया, डॉ. नंदकुमार पालवे, डॉ. अभिजीत सोनवणे, माउली सावंत, एम. ए. हुसेन यांचा सन्मान करण्यात आला. तसेच मधुकर गिलबिले, ॲड. सुनील वाळुंज, शिवाजी मगर, सुधाकर जाधव, शामकांत खळदकर, शशिकांत खळदकर आणि जीवसृष्टी संरक्षण संस्थेचाही गौरव झाला.
डॉ. सबनीस म्हणाले, ‘‘वेदनेला धर्म नसतो, त्यामुळे सेवाभावातून झालेल्या कामाचा इतिहास लिहिला जाणे आवश्यक आहे.’’ प्रभुणे यांनी सामाजिक कार्यकर्त्यांना समाजाने बळ देण्याचे आवाहन केले. कैलास दुधाळे यांनी प्रास्ताविक केले. सूर्यकांत मुंगसे, कैलास मुसळे, बाळासाहेब घाटे यांनी सूत्रसंचालन केले. संजय घुमटकर यांनी आभार मानले.
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