स्वामी चिंचोलीत पारधी समाजाचा मेळावा
राजेगाव, ता. १२ : स्वामी चिंचोली (ता. दौंड) येथे अखिल भारतीय आदिम महासंघ, शेवराई सामाजिक संस्था पुणे यांच्यावतीने दोन दिवसीय राज्यस्तरीय आदिवासी पारधी न्याय हक्क समरसता संमेलन उत्साहात पार पडले. यामध्ये समाजाच्या हक्क, न्याय, स्वाभिमान आणि विकासासाठी ठोस दिशा निश्चित करण्यात आली. यावेळी पारधी बांधवांनी आपल्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आवाज बुलंद केला. आदिवासी सेवक नामदेव भोसले यांनी मेळाव्याचे आयोजन केले होते.
याप्रसंगी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, दादासाहेब विधाते, अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अॕड. धर्मपाल मेश्राम, राज्य अध्यक्ष रुपसंगभाई भरभिडिया, अखिल भारतीय आदिम महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. के. भोसले, आदिवासी समाजसेवक नामदेव भोसले, बबनराव गोरामन, अॕड. विशाल भोसले, लखन काळे, राजेंद्र काळे, कैलास पवार, बसवराज चव्हाण उपस्थित होते.
आदिवासी पारधी समाजाला आदिम जमातीचा दर्जा मिळावा, क्रांतिवीर समशेरसिंह पारधी विकास महामंडळ स्थापन करून १०० कोटींचा निधी मिळावा. प्रत्येक पारधी वस्तीला महसुली गावाचा दर्जा मिळावा. गायरान, वनजमीन व ई-क्लास जमिनींचे नवीकरण करावे. छत्रपती शिवाजी महाराज जनस्वराज्य अभियान राबवणे. अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी. स्वाभिमान सबलीकरण योजना सुरू करणे. महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती आयोगावर पारधी समाजातील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करणे आदी बाबी संमेलनात एकमताने मंजूर करण्यात आल्या.
यावेळी भरणे म्हणाले, ‘‘शेवराई सामाजिक संस्थेचे काम कौतुकास्पद आहे. पारधी समाजाच्या सर्व मागण्या व ठराव मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागांपर्यंत पोहोचवून सकारात्मक निर्णयासाठी वैयक्तिक पाठपुरावा केला जाईल.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.