खडकीत विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाचे धडे
राजेगाव, ता. १४ : खडकी (ता. दौंड) येथील ब्राईट फ्युचर इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये एक वाढदिवस- एक वृक्षारोपण, नववर्षाची सुरुवात एका वृक्षारोपणाने आदी उपक्रमांचे आयोजन करून विद्यार्थ्यांना वर्षभर पर्यावरणाचे धडे दिले जात आहेत. गावात आतापर्यंत ५०० झाडांचे वृक्षारोपण केले असून भविष्यात तीन हजार पेक्षा जास्त वृक्षारोपण करण्याचे उद्देश ठेवले आहे.
आजच्या पिढीसाठी पर्यावरण संतुलन महत्त्वाचे आहे. वातावरणामध्ये दिवसेंदिवस होत चालले बदल, नैसर्गिक महासंकट, वाढती लोकसंख्या आणि वाढत चाललेल्या मानवी गरजा यामुळे पर्यावरणाचा होत चाललेला ऱ्हासास मानवच कारणीभूत आहे. निसर्गचक्र दिवसेंदिवस बदलत चालले आहे. यांच्यामुळे पर्यावरणीय आणि सामाजिक संतुलन बिघडत चाललेले आहे. म्हणून विद्यार्थ्यांसाठी उपक्रम राबविले जातात.
गावांमध्ये सुद्धा पर्यावरणाचे महत्त्व सांगण्यासाठी ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ असे वेगवेगळे उपक्रम घेतले जातात. विद्यार्थी, पालकांना पर्यावरणाचे महत्त्व आणि वृक्षारोपणाचे फायदे सांगितले जातात. झाडांचा उपयोग फक्त इंधन म्हणून केला जात नाही, तर सावली, फळे, फुले व स्वच्छ श्वास घेण्यासाठी सुद्धा केला जातो. त्यासाठी वृक्षारोपण करणे पर्यावरणीय दृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. यासाठी पर्यावरण अभ्यासक लेखक प्रा. प्रशांत चव्हाण यांचे योगदान व मार्गदर्शन मिळाले.
