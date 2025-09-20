स्वामी चिंचोली ग्रामपंचायतीचा विद्यार्थ्यांसाठी पुढाकार
राजेगाव, ता. २० : स्वामी चिंचोली (ता. दौंड) येथील ग्रामपंचायतीच्या वतीने गावातील सर्व अंगणवाडी व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना स्पोर्ट्स गणवेश व ओळखपत्रांचे वाटप करण्यात आले. नुकतेच अनेक ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांची घरपट्टी व इतर कर माफ करण्याचे ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत.
खासगी संस्थेतील विद्यार्थ्यांप्रमाणे आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनाही स्पोर्ट्स गणवेश असावा. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण होईल, या उद्देशाने ग्रामपंचायतीकडे मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रामपंचायतीने गणवेश व ओळखपत्र वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे.
यावेळी सरपंच पूनम मदने, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष संतोष मदने, मुख्याध्यापिका विजया रामगुडे, वर्षा काळे, सुप्रिया पवार, सतीश वेताळ, मेहबूब मुजावर, विठ्ठल भागडे आदी उपस्थित होते.
नवीन गणवेश आणि ओळखपत्र मिळाल्याने विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकत होता. ग्रामपंचायतीचे शाळेच्या भौतिक सुविधा आणि इतर शैक्षणिक बाबींसाठी वेळोवेळी सहकार्य असते. त्याबद्दल ग्रामपंचायतीचे आभार.
- संतोष मदने, अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती.
