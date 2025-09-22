रांधवण यांची बैलजोडी रावणगाव येथे लक्षवेधी
राजेगाव, ता. २२ : रावणगाव (ता. दौंड) परिसरात भाद्रपद बैल पोळा पारंपरिक पद्धतीने मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. पुणे जिल्ह्यातील पूर्व भागात भाद्रपद अमावास्येला बैल पोळा साजरा करण्याची प्रथा परंपरा आहे. बैलपोळा निमित्ताने रावणगाव आणि परिसरातील बैलजोड्यांची संध्याकाळी मोठ्या उत्साहात वाजतगाजत परंपरागत पद्धतीने मिरवणूक काढण्यात आली होती. मिरवणुकीत खिल्लार प्रेमी कोंडाराम रांधवण यांची बैलजोडी लक्षवेधी ठरली.
दिवसेंदिवस शेती मशागतीचे तंत्र बदलत चालले आहे. ट्रॅक्टर अवजारे यांचा वापर वाढला आहे. तरी सुद्धा आजही शेतकऱ्यांचा मनात बैलांचे स्थान अबाधित असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांच्या दारात बैल जोडी हे कृषी प्रधान संस्कृतीचे वैशिष्ट्य मानले जाते. तसेच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे.
आजही रावणगाव, रांधवण वस्ती परिसरात कोंडीराम रांधवण, तात्याराम रांधवण, तानाजी रांधवण, दत्तू रांधवण यांनी निगुतीने बैलजोड्यांचे संगोपन केलेले दिसून येत आहे.
