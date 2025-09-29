स्वामी चिंचोली शाळेस पोलिस उपनिरीक्षकांची भेट
राजेगाव, ता. २९ ः स्वामी चिंचोली (ता. दौंड) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला पोलिस उपनिरीक्षक दत्तात्रेय कुंभार यांनी भेट देऊन पाहणी केली. येथे मागील काही दिवसांपासून रात्रीचे पत्ते खेळणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे तोडणे, शाळेतील वस्तूंची तोडफोड करणे, गुटखा, तंबाखू आदी खाऊन परिसरात थुंकणे असे प्रकार घडत होते. यासंदर्भात ग्रामपंचायतीने व शाळेने पोलिस अधिकारी यांना लेखी पत्र व्यवहार करून कळविले होते.
या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. २९) सकाळी पोलिस उपनिरीक्षक कुंभार यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन स्थळ पाहणी केली. यावेळी कुंभार यांनी जाणीवपूर्वक असे प्रकार कोणी करत असतील तर त्यांनी असे कृत्य करणं थांबवावे. आम्ही वेळोवेळी रात्रीची गस्त घालत असतो. जर कोणी असे कृत्य करताना आढळले, तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले.
यावेळी मुख्याध्यापिका विजया रामगुडे, वर्षा काळे, सतीश वेताळ, अध्यक्ष रवींद्र शिंदे, सदस्य मच्छिंद्र मदने आदी उपस्थित होते.
