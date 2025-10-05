दौंड तालुका महा-ई सेवा केंद्र संघटनेच्या अध्यक्षपदी काकडे
राजेगाव, ता. ५ ः दौंड तालुका महा-ई सेवा व आधार केंद्र संघटनेच्या अध्यक्षपदी किरण काकडे व उपाध्यक्षपदी योगेश रांधवण यांची बिनविरोध निवड झाली. तालुक्यातील अधिकृत महा-ई सेवा तसेच आधार केंद्र चालकांची केडगाव चौफुला येथील दत्त मंगल कार्यालयात झालेल्या बैठकीत कार्यकारीणी जाहीर करण्यात आली. यावेळी संघटनेच्या तालुकाध्यक्षपदी वरवंड येथील केंद्र चालक किरण काकडे आणि उपाध्यक्षपदी कुरकुंभ येथील केंद्रचालक योगेश रांधवण यांची एकमताने निवड करण्यात आली. तर, सचिवपदी बोरीपार्धी येथील प्रदीप सोडणवर व कोषाध्यक्षपदी मंगेश पायगुडे यांची निवड झाली. या प्रसंगी महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे प्रतिनिधी महाधन उघडे, पुणे जिल्हाध्यक्ष विजय मोहिते, सचिव भीमराव आठवले, हवेली तालुकाध्यक्ष विशाल कुलकर्णी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. दौंड पंचायत समितीचे माजी उपसभापती प्रकाश नवले यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. राज्य व जिल्हा संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली तालुक्यातील सर्व नागरिक, विद्यार्थी यांची शासकीय व शैक्षणिक कामे मार्गी लावू, असे आश्वासन काकडे यांनी निवडीनंतर दिले. मंगेश पायगुडे यांनी सूत्रसंचालन केले. योगेश रांधवण यांनी आभार मानले.
