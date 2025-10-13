झगडेवाडीच्या चिमुकल्यांकडून १० हजारांची मदत
राजेगाव, ता. १३ ः कुरकुंभ (ता. दौंड) परिसरातील झगडेवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांच्या मदतीने पूरग्रस्तांसाठी एक हात मदतीचा हा अनोखा उपक्रम राबवून १० हजार रुपयांची मदत जमा केली.
पूरग्रस्त भागांमधील अनेक शाळांमध्ये, तसेच कित्येक शाळकरी मुलांच्या घरांमध्ये पाणी शिरले. मुलांचे दप्तर, वह्या, पुस्तके पाण्याने भिजवून खराब झाले. शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. पूरग्रस्त लोकांना अनेकजण मदत करतात मग आपणही केली पाहिजे, या भावनेतून या उपक्रमाला सुरुवात झाली.
या उपक्रमांतर्गत एक रिकामा बॉक्स घेऊन त्यावर पूरग्रस्तांसाठी एक हात मदतीचा असे लिहिले. वरून पैसे टाकण्यासाठी एक छोटे छिद्र ठेवण्यात आले. हा बॉक्स घेऊन विद्यार्थी गावात घरोघरी गेले व पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा हात मागितला. या उपक्रमाची स्वतःपासून सुरुवात करावी म्हणून, प्रथम मुख्याध्यापक विशाल चौधरी व इतर शिक्षकांनी बॉक्समध्ये त्यांच्या इच्छेप्रमाणे रक्कम टाकली. यानंतर गावातील ग्रामस्थ, पालक, वाटसरू आदींनी स्वच्छेने त्यांच्या मनाप्रमाणे रक्कम त्या बॉक्समध्ये टाकली. थेंबे थेंबे तळे साचे या उक्तीप्रमाणे थोडे थोडे करत तब्बल १० हजार रुपये रक्कम त्या बॉक्समध्ये जमा झाली. जमा झालेल्या रकमेचा धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या नावे नायब तहसीलदार तुषार बोरकर यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आला.
