गणेश शेतकरी बचत गटाकडून सभासदांना १६ टक्के लाभांश
राजेगाव, ता. १७ ः राजेगाव (ता. दौंड) येथे श्री गणेश शेतकरी बचत गटाच्या वतीने शेतकरी मार्गदर्शन मेळावा आयोजित केला होता. यावेळी सभासद शेतकऱ्यांना बारामती अॕग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे यांच्या हस्ते १६ टक्के लाभांशाच्या स्वरूपात २० किलो साखर, एक तेल डबा आणि आकर्षक बक्षीसे वाटप करण्यात आली.
तीन वर्षांपूर्वी स्वर्गीय सरपंच माऊली लोंढे यांच्या प्रेरणेतून स्थापन झालेल्या शेतकरी बचत गटाची दिवसेंदिवस प्रगती होत आहे. कार्यक्रमात शेतकरी सभासदांसाठी विविध कृषी विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले. कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती येथील अरुण पाडुळे यांनी तंत्रज्ञानावर आधारित ऊस लागवड व व्यवस्थापन या विषयावर सविस्तर माहिती दिली. तसेच नरहरी कुलकर्णी यांनी आधुनिक केळी लागवड व विक्री व्यवस्थापन याविषयी मार्गदर्शन केले, तर महाराष्ट्र बॅंक भिगवण शाखेचे व्यवस्थापक उमेश निकम यांनी शेती व्यवसाय कर्ज योजना व माती परीक्षण या विषयावर माहिती दिली.
कार्यक्रमात राजेगावचे प्रगतशील शेतकरी लक्ष्मण मेमाणे यांना आधुनिक तंत्रज्ञान ऊस उत्पादक पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित केले.
या प्रसंगी दौंड तालुका राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष सागर जाधव, गणेश शेतकरी बचत गटाचे अध्यक्ष सोपान चोपडे, सचिव गणेश जाधव, राजेश राऊत, शहाजी गुणवरे यांच्यासह गटातील सर्व शेतकरी सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
01483