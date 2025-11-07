ऊसतोडणी मजुरांमुळे वाढली उलाढाल
राजेगाव, ता. ७ : दौंड तालुक्याच्या पूर्व भागात भीमा पाटस, दौंड शुगर, बारामती अॕग्रो, अंबालिका, गौरी शुगर हिरडगाव, कर्मयोगी इंदापूर आदी कारखान्यांच्या ऊसतोडी सुरू झाल्या आहेत. ऊसतोडणी मजुरांमुळे तालुक्यातील बाजारपेठांमधील आर्थिक उलाढाल वाढली आहे.
त्यामुळे व्यापारीवर्ग व किरकोळ दुकानदारांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. साधारणतः मार्च महिन्यापर्यंत या हजारोंच्या संख्येने असलेल्या ऊस तोडणी मजुरांचा रहिवास हा तालुक्यात राहणार आहे. ऊसतोडणी मजूर सुमारे चार महिन्यांसाठी येथील तात्पुरते रहिवासी झाल्याने दैनंदिन वापराच्या वस्तू ते स्थानिक बाजारपेठेंमधून खरेदी करीत असतात. त्यामुळे अगदी वाड्या-वस्त्यांवरील दुकाने, पिठाच्या गिरण्या, गावोगावच्या बाजारपेठा, आठवडी बाजार येथे ऊसतोडणी मजुरांची मोठी वर्दळ वाढल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे. बीड, लातूर, अहिल्यानगर, धाराशिव आदी जिल्ह्यांबरोबरच शेजारील मध्यप्रदेश राज्यातूनही आलेल्या ऊसतोडणी मजुरांमुळे बाजारपेठांमधील उलाढाल दिवसेंदिवस वाढत चालली दिसून येत आहे.
सध्या नंदादेवी परिसरात अनेक ऊसतोडणी मजुरांच्या टोळ्या दाखल झाल्या आहेत. कामगारांना दररोज वाढे विक्रीतून रोख पैसे मिळत असल्याने ते पुढेही रोखच खरेदी करतात. हिशोब चोख असल्याने विक्री वाढते, साहजिकच त्यामुळे आर्थिक उलाढाल वाढली आहे.
- सुगंधा सांगळे, किराणा दुकानदार, नंदादेवी.
