सिद्धिविनायकास रेशमी जरीचा पोशाख
राजेगाव, ता.७ : श्री क्षेत्र सिद्धटेक (ता. कर्जत) येथील श्री सिद्धिविनायक गणपतीचे हजारो भाविकांनी दर्शन घेतले. चतुर्थीनिमित्त सिद्धिविनायकाला रेशमी जरीचा पोशाख व सोन्याचे अलंकार परिधान केले होते. श्री क्षेत्र सिद्धटेक परिसरास यात्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. यानिमित्ताने श्री सिद्धिविनायक मूर्तीस फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती.
सिद्धिविनायक गणेशाच्या मूर्तीस फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. मंदिरात संगीत भजनाचा कार्यक्रम करण्यात आला. त्यामुळे मंदिर परिसरात भक्तीमय वातावरणात झाले. दरम्यान, मंदिर पहाटे पाच वाजताच उघडण्यात आले. त्यानंतर चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट व पुजारी यांच्या वतीने श्रींच्या मूर्तीस स्नान घालून अभिषेक व महापूजा करण्यात आला. त्यानंतर मंदिराचे मुख्य प्रवेशद्वार दर्शनासाठी भाविकांना खुले करण्यात आले. सिद्धटेक हे हे दौंड, कर्जत आणि श्रीगोंदा या तीन तालुक्यांच्या सीमारेषेवर असल्याने या परिसरातील भाविकांनी दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती.
गणपतीला दुपारी बारा वाजता खिचडीचा नैवेद्य दाखवण्यात आला त्यानंतर चिंचवड देवस्थानकडून आलेल्या भाविकांना खिचडीचा प्रसाद देण्यात आला
दरम्यान, भाविकांना दर्शन लवकर मिळावे यासाठी संस्थानकडून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. चिंचवड देवस्थानकडून आलेल्या भाविकांच्या दर्शनासाठी रांगा लावण्यात येत होत्या. त्यामुळे भाविकांचे दर्शन लवकर सुलभतेने होत होते.
