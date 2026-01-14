स्नेह, जिव्हाळा वाढविणारा मकर संक्रांत सण
राजेगाव, ता. १४ : मकर संक्रांत म्हणजे स्नेह, जिव्हाळा आणि आपुलकी वाढवणारा सण. हा सण बुधवारी (ता. १४) मोठ्या उत्साहात, आनंदात साजरा करण्यात आला. दुपारी तीननंतर मुहूर्त असल्याने दुपारनंतर मंदिरांत महिलांची गर्दी झाली होती. मकरसंक्रांतीच्या निमित्ताने महिलांनी एकमेकींना ओवसा घेऊन जाण्याची परंपरा आहे. ही प्रथा सौहार्द, सौभाग्य आणि सामाजिक ऐक्याचे प्रतीक मानले जाते.
ओवसामध्ये तीळ, गूळ, हलकं धन, फळं आणि सौभाग्यवती महिलेला लागणाऱ्या वस्तू असतात. राजेगाव (ता. दौंड) येथे जुन्या व नव्या गावातील ग्रामदैवत राजेश्वर मंदिर आणि परिसरातील वाड्यावस्त्यांवरील सर्व छोटी मोठी मंदिरे दिवसभर दर्शनासाठी खुली होती. परिसरातील सुवासिनींनी सर्वच मंदिरात ओवसायला गर्दी केली होती. नववर्षाच्या आगमनानंतरच पहिला सण म्हणजेच मकर संक्रांत. ‘तिळगूळ घ्या गोड गोड बोला,’ असे म्हणत एकमेकांसोबत आपुलकीचे, जिव्हाळ्याचे नाते दृढ केले जाते. घराघरांत आनंद बहरतो अन् सगळेजण एकत्र येऊन सण साजरा करतात. यंदाही बुधवारी प्रसन्न वातावरणात हा सण साजरा केला गेला. घराघरांमध्ये पारंपरिक आणि विधिवत पद्धतीने पूजाअर्चा करून एकमेकांसोबत हा सण आनंदाने साजरा केला गेला. घरोघरी पुरणपोळी पंचपक्वानांचा बेत केला होता. एकमेकांना तिळगूळ देऊन स्नेहाचे, आनंदाचे बंध जोडण्यात आले.
सणाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच मंगळवारी (ता.१३) खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये लगबग पाहायला मिळाली. पूजेच्या साहित्यांपासून ते तिळगूळ खरेदीपर्यंत, फुलांच्या खरेदीपासून ते सुगडी खरेदीपर्यंत महिला-तरुणींनी खरेदीचे निमित्त साधले. रांगोळी, लहान मुलांचे लागणारे दागिने आणि हलव्याच्या दागिन्यांचीही खरेदी जोमाने करण्यात आली. सगळीकडे हर्षोल्हासाचे वातावरण पाहायला मिळाले. या सणाच्या निमित्ताने मंगळवारी ठिकठिकाणच्या बाजारपेठांमध्ये खरेदीची लगबग दिसून आली. महिला-तरुणींनी सुगडी, गाजर, बोरे, उसाची पेरे, शेंगा, कापूस, हरभरे, पाच फळे, तिळगूळ तसेच हळदी-कुंकवाच्या कार्यक्रमासाठी लागणारे वाण, पूजेचे साहित्य आणि पूजेसाठी लागणाऱ्या फुलांची खरेदी केली. तिळाची वडी, तिळाचे लाडू, गुळाच्या वड्या, तिळाचा हलवा याच्या खरेदीसाठीही दुकानांमध्ये लगबग पाहायला मिळाली. मकर संक्रांतीसाठी नवीन कपडे आणि त्याला साजेसे दागिनेही खरेदी केले.
