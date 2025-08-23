रांजणगाव सांडस येथील शाळेत सायकलींचे वाटप
रांजणगाव सांडस, ता. २३ : रांजणगाव सांडस (ता. शिरूर) येथे पुणे जिल्हा परिषदेने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ग्रामपंचायतचे पदाधिकारी व दानशूरांकडून मिळालेल्या सायकलींचे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील एकूण १५ विद्यार्थ्यांना सायकलींचे वाटप करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या आवाहनाला रांजणगाव सांडस गावातील दानशूरांनी प्रतिसाद देत १५ सायकली जमा केल्या व त्याचे वाटप केले. मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी सचिन काळभोर, सरपंच प्रदीपा संभाजी रणदिवे, पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे माजी संचालक जीवन तांबे, माजी सरपंच उत्तम लोखंडे, उपसरपंच प्रवीण रणदिवे, प्रवीण निंबाळकर, राजाराम सोपान रणदिवे, तंटामुक्तीचे अध्यक्ष मालू शिंदे, सुनील लक्ष्मण रणदिवे, दत्तात्रेय राजाराम असावले, रोहिदास वसंत रणदिवे, माया शंकर रणदिवे, पंकज हरिदास रणदिवे, सर्जेराव भोसले, भिऊ बाबूराव रणपिसे यांनी जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना सायकली घेऊन वाटप केले आहे.
यावेळी शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गोरक्ष डुबे, मुख्याध्यापक हिरामण शेलार आदी उपस्थित होते. देवराम अलभर यांनी सूत्रसंचालन केले.
